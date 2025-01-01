Районът на вулканичната калдера Кампи Флегрей, близо до Неапол, беше засегнат от земетресение с магнитуд 4 в 4:55 ч. (5:55 ч. българско време) днес, по данни на Националния институт по геофизика и вулканология, предаде италианската новинарска агенция АНСА.
Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata stamattina ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli.#ANSAhttps://t.co/oUzyIPOuLF— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 1, 2025
Трусът е станал на дълбочина по-малка от един километър, с епицентър близо до град Поцуоли.
Campi Flegrei, a highly seismic zone near Naples, was shaken by 4.0-magnitude earthquake early today.https://t.co/n9g82TIwDZ— Wanted in Rome (@wantedinrome) September 1, 2025
Кметът на Поцуоли Джиджи Манцони заяви, че няма съобщения за ранени или сериозни щети.
Като предпазна мярка местните влакове са спрени.
I vigili del fuoco, assieme alla polizia, sono al lavoro a Pozzuoli, per verificare eventuali danni agli edifici dopo il terremoto di magnitudo 4.0 che si è registrato nella zona dei Campi Flegrei. "Si vive nello stress" ha raccontato una residente. pic.twitter.com/8ZYePoAQX0
Районът Кампи Флегрей, известен и като Флегрейските полета, в момента е засегнат от повдигане на земната повърхност. Затова през последните две години там имаше поредица от земетресения.