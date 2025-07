Заместник-началникът на руския военноморски флот генерал-майор Михаил Гудков, който е ръководил бригада, воювала в Украйна, е бил убит в руската Курска област, съобщи днес губернаторът на руския далекоизточен Приморски край Олег Кожемяко, цитиран от Ройтерс.

Неофициални руски и украински канали в „Телеграм“ съобщиха по-рано, че Гудков е бил убит заедно с още 10 руски военни при украинска атака срещу команден пункт в Коренево.

Генералът е един от най-високопоставените руски военни офицери, убити от Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., посочва Ройтерс.

