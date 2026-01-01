Индонезийските власти се опитват да спасят 20 туристи след изригването на вулкана Дуконо на остров Халмахера в петък, съобщава представител на местната спасителна служба
Вулканът, разположен в провинция Северно Малуку, изригна в 07:41 ч. местно време, изхвърляйки вулканична пепел на височина до 10 км в атмосферата, съобщиха от индонезийската агенция по вулканология.
Ръководителят на местната спасителна агенция Иван Рамдани заяви, че десетки спасители, включително полицаи, са изпратени в района, за да издирят 20-те туристи, блокирани вследствие на изригването.
🔴 Au moins vingt randonneurs, dont neuf ressortissants de Singapour, étaient portés disparus ce matin après l’éruption du volcan Dukono sur l’île indonésienne d’Halmahera, aux Moluques, dans l’est de l’archipel.— Le Parisien (@le_Parisien) May 8, 2026
По думите му девет от туристите са граждани на Сингапур, а останалите са индонезийци.
Властите призоваха жителите да избягват всякакви дейности в радиус от 4 км около кратера. Агенцията по вулканология предупреди и за опасност от вулканични кални потоци при валежи.
До момента няма информация за прекъсвания на полети вследствие на изригването.