Индонезийските власти се опитват да спасят 20 туристи след изригването на вулкана Дуконо на остров Халмахера в петък, съобщава представител на местната спасителна служба 

Вулканът, разположен в провинция Северно Малуку, изригна в 07:41 ч. местно време, изхвърляйки вулканична пепел на височина до 10 км в атмосферата, съобщиха от индонезийската агенция по вулканология.

Ръководителят на местната спасителна агенция Иван Рамдани заяви, че десетки спасители, включително полицаи, са изпратени в района, за да издирят 20-те туристи, блокирани вследствие на изригването.

По думите му девет от туристите са граждани на Сингапур, а останалите са индонезийци.

Властите призоваха жителите да избягват всякакви дейности в радиус от 4 км около кратера. Агенцията по вулканология предупреди и за опасност от вулканични кални потоци при валежи.

До момента няма информация за прекъсвания на полети вследствие на изригването.

