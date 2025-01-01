Глоби на лица, които неоснователно "надуват" цените на имотите в публикуваните обяви, налагат турските власти, за да предотвратят злоупотребите, съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Съгласно промяна в регулаторната уредба, направена от министерството на търговията в края на май, вече е забранено в обявите за недвижими имоти, публикувани онлайн, да се увеличават цените, без това да съответства на общите икономически данни. Регулацията предвижда санкции за компаниите за недвижими имоти, собствениците на имоти и други лица, публикуващи подобни обяви.

Глоби на стойност 172 милиона турски лири (около 3,62 млн. евро) са били наложени досега на общо 1416 лица, за които е установено, че са публикували обяви, в които обявената стойност на продаваните имоти не съответства на икономическите показатели.