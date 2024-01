Изследователи откриха, че една естествена молекула може да бъде ефективна първа линия на лечение срещу рак на простатата, съобщава ДПА.



Учени от Университета Нотингам Трент (NTU) изследват противораковите свойства на карнозина, който може да се произвежда от черния дроб в организма, но се съдържа и в месото, което консумираме.



При тестването на молекулата срещу клетки от първичен и метастатичен рак на простатата - там, където ракът е започнал, и там, където се е разпространил в друга част на тялото - изследователите установиха, че тя спира размножаването на клетките.



При по-високи дози тя убива раковите клетки както от първичния, така и от метастатичния рак, като същевременно остава безопасна за здравите клетки, показват лабораторните експерименти.



Изследователите обявиха, че въпреки че карнозинът бързо се разгражда от ензимите в организма, той потенциално би могъл да бъде първоначално средство за лечение на рак на простатата, ако се използва механизъм за постоянно бавно освобождаване.



Това би могло да включва инжектиране на молекулата в тумора и освобождаването ѝ в достатъчно количество, преди да започне да се разгражда и да загуби въздействието си.



Друг подход би могъл да бъде използването на молекули, подобни на карнозина, които са устойчиви на разграждане от ензими.



Учените твърдят, че надеждата е растежът на тумора да се следи чрез нивото на простатно-специфичния антиген (PSA) в кръвта и ако той продължи да расте, пациентът да има възможност за операция.



Водещият изследовател д-р Стефани Макардъл, учен от Центъра за изследване на рака „Джон ван Гиист“ към NTU, обяснява: „Нашите резултати показват, че карнозинът има значителен инхибиращ ефект in vitro върху пролиферацията на човешки клетъчни линии на рак на простатата. Макар че и преди е било доказано, че карнозинът има противотуморен ефект, потенциалната му роля конкретно при клетките на рака на простатата беше неизвестна“.



Д-р Макардъл обяви, че резултатите са окуражаващи и подкрепят необходимостта от по-нататъшни изпитвания върху хора.



„Възможно е стратегиите, базирани на карнозин, да се използват самостоятелно или като допълнителна терапия към хирургичното или друго конвенционално лечение“, добави тя.



Традиционната хирургична намеса може да доведе до образуване на белези, тъй като тъканите се сливат, което може да усложни по-нататъшните операции.



Ракът на простатата е най-често срещаното онкологично заболяване при мъжете в Обединеното кралство, като всяка година се диагностицират средно повече от 52 000 случая.



Настоящите методи на лечение включват лъчетерапия, химиотерапия, хормонално лишаване или простатектомия - частично или пълно отстраняване на простатата чрез операция, като страничните ефекти могат да включват незадържане на урина и еректилна дисфункция.



Изследването, в което са участвали и University Hospitals Leicester NHS Trust и Manchester Metropolitan University, е публикувано в Journal of Cellular and Molecular Medicine.