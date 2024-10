Google News Showcase

е определилакатоМалко по-късно стана ясно, че известният британски вестник е сложил думи в устата на българската актриса Мария Бакалова за Доналд Тръмп, които тя не е изричала.Екипът на актрисата излезе с опровержение, заявявайки, чеЕмин Санер и. Предоставен е запис от интервюто, от което става ясно, чеРой Маркъс Кон.През седмицата, когатое била помолена да обмисли ролята наза новия, тя е била в Ню Йорк на снимки за друг филм. Срещата за ролята е била насрочена за почивния ѝ ден. Вечерта преди това Бакалова прекарва вечерта в подготовка и превъплъщение в образа на първата съпруга на, така че тя прекарва часове в разглеждане на снимки на Ивана от тази епоха. „Много грим, много прическа“, казва тя. Бакалова се смее, като си спомня как е прекарала вечерта в експерименти с прическ тип „гъба“ и „тежка очна линия и много пудра“, пише The Guardian.Срещата на актирисата била с. Двама разговаряли в продължение на няколко часа „за хора, израснали в посткомунистически страни – защото (Ивана) е от Чехословакия, а аз съм родена и израснала в България. Говорихме много за приликите в нашите истории.”Ивана е била състезател по ски, с място в националния отбор за юноши, което й позволява да се състезава извън комунистическа Чехословакия в края на 60-те години. Към средата на 90-те, когато се ражда Бакалова, България вече не е социалистическа република, но за повечето хора пътуванията извън страната все още са рядкост. Като дете Бакалова, състезателна певица, пътува по конкурси из цяла Европа. Това отваря очите й и й вдъхвазаслед големия й пробив във филма „. Тя изигра дъщерята на Борат, Тутар, в толкова брилянтно изпълнение, че й осигури номинация за Оскар. Въпреки този ранен успех, Бакалова казва, че нейните агенти са я предупреждавали да не се надява много за ролята на Ивана – в надпреварата са участвали и по-известни американски актьори. „Това, което смятам за важно, е, че Абаси даде шанс на източноевропеец да се състезава“, казва тя. „Да имаш възможност, вместо просто да играеш проститутка или луд руски учен, или мафиот, или някой, който е просто на заден план с няколко реплики.“След шест месеца тя разбира, че е получила ролята, но заснемането на филма е изпълнено с предизвикателства. В материал на Vanity Fair сценаристът на филма– актьори, които не искаха да „хуманизират“ Тръмп, холивудски студия и стриймъри, които не биха го финансирали, забраната на Тръмп за мюсюлмански пътувания, която затрудни Абаси, който е иранец и се намира в Дания, да работи в САЩ (както и стачките на актьорите и глобалната пандемия). Съобщава се, че най-големият инвеститор в The Apprentice, филмов зет на милиардер и виден дарител на Тръмп, е заплашил да потопи филма, след като го види, заради сцена, в която героят на Тръмп изглежда изнасилва жена си. Ивана твърди, че Тръмп я е изнасилил в бракоразводното си свидетелство, но по-късно оттегля обвинението си. Адвокатите на Тръмп изпращат на създателите на филма писма за прекратяване. „Холивуд се представя като общност от хора, които казват истината“, пише Шърман,казва Бакалова.Във филма Тръмп (изигран от тупирания Себастиан Стан) е амбициозен, но леко неудобен и в сянката на баща си, след това наставляван и формован от подлия адвокат Рой Кон (изигран от Джереми Стронг). Бакалова е искала да работи с Абаси – тя беше голям фен на творчеството му, включително „Светият паяк“, иранският филм за сериен убиец. Тя искала да бъде въвлечена в неговото „гмуркане в дъното на американската империя“. Колкото повече проучваше първата съпруга на Тръмп – и майка на три от децата му –сама., казва тя. На Ивана се приписва популяризирането на блясъка на двойката от 80-те години, тя участва в управлението на част от неговия бизнес и управляваше хотел Plaza в Ню Йорк. „Мисля, че тя беше причината той да постигне толкова много, защото беше.“Във филмае в нейна полза в началото на връзката им. Ивана е ужасена от идеята заи от, която би й дал в случай на раздяла, и. „Видях интервю с нея след развода, в което каза, че не знае нищо за предбрачните бракове и защо са ви нужни? Но ако ще играеш тази игра по този начин, ако това ще бъде картината на нашия брак, добре, аз ще играя по същия начин.“Тръмп винаги е отричал обвиненията, откакто ги оттегли Ивана, коятоБакалова казва, че е имала доверие на Шърман. „Мисля ли, че е важно да го има там?“ казва тя. „Мисля, че това еи за двамата герои? Така е, защото виждаме какпо много начини, който е родил децата му. Не само, но и.”Тя казва, че. „Когато се гмурнеш по-дълбоко в едно човешко същество, винаги има добри и лоши страни и винаги има решения, които вземаш въз основа на обстоятелствата, хората, с които си заобиколен, които променят гледната ти точка. Мисля, че трябва да се отдръпнем от идея зана хората или създаване на идоли, защото хората са сложни. Въпреки товакатоПродължението на Borat беше пуснато по-малко от две седмици преди изборите в САЩ през 2020 г., като думитесветнаха в края. The Apprentice също излиза по време на изборите.Не, казва Бакалова – твърде дълго се е създавало за какъвто и да било умишлен тайминг. „, това не е хит“, казва тя. Въпреки че има ясни отзвуци за това кой по-късно ще стане героят на Тръмп. „Ще промени ли мненията – аз не знам, но чувствам, че най-голямата привилегия, която имаме, живеейки в демокрация, е да споделяме гласовете си и да имаме мнение по един или друг начин.Бакалова е израснала в Бургас, град на брега на Черно море. Майка й била медицинска сестра, а баща й химик, тя е единствено дете. Смятани сме за средна класа, казва тя, но си спомня като дете, че„Заради комунизма и заради инфлацията, заради много неща. Спомням си как през 90-те години дъвката се движеше от 100 долара на 10 долара до едно пени. Бяха удобни финансово, казва тя, „но не е толкова лесно да си позволиш просто да си починеш и да чакаш нещо да се случи. Знаеш, че трябва да направиш нещо, ако искаш да успееш.“. Баща й е свирил на китара у дома и тя расте, слушайки рок музика и искайки да подражава на тези музиканти. „За съжаление, отново, израствайки в България и на място, което все още има някакво патриархално мислене,на.“ Вместо това тя става флейтистка и също така пее в хоровете, които ще я отведат из Европа на различни конкурси.Когато е била на 12, тя уврежда гласа си и спира да пее за няколко месеца, за да си почине. „Започнах да чета много книги и си представях, че съм на различни места, искам да бъда като тези герои. Как можеш по някакъв начин да избягаш от реалния живот и да си представиш, че си някой друг? Това беше началната точка, в която се влюбих в актьорството. По-къснов София., но се смее и казва:Спомня си как е нарисувала знака на Холивуд в учебна тетрадка в училище и е написала, че ще бъде „велика филмова звезда някой ден. Но, разбира се, фамилното ми име завършва с „o-v-a“ и не го видях в много надписи в края на филмите.“ Един учител й казал, че ако иска да се разшири извън българското кино, трябва да се опита да се включи в видовете филми, показвани на европейските фестивални кръгове.“Бакалова открива датското авангардно движение Dogme 95 и по време на последната си година в университета използва част от парите от стипендията си, за да купи полети до Копенхаген за нея и нейните родители. Амбициозният ѝ план е да влезе в офисите на продуцентската компания на Ларс фон Триер, Zentropa. „Казах си: „Отивам там и ще кажа: „Имам желание да работя тук безплатно, да уча, да науча как вие, момчета, правите всички тези невероятни филми.“ Тя се смее , спомняйки си нея и майка й под дъжда, търсейки в Гугъл адреса на офиса. (Бяха любезни, но я изпратили, като казали, че ще трябва да владее датски, който след това се заклева да учи.)Не след дълго Бакалова снима български френски филм „Жените плачат“, в който играе млада жена с ХИВ, когато научава от приятел за проект, за който по-късно ще разбере, че е „Борат“, който изисква източноевропеец. актьор. Толкова таен е бил процесът, че тя се опасява, че е измамена в трафик на хора, но също така бива изкушена от възможността да се яви на прослушване в Обединеното кралство – смятала, че може да получи шанс по някакъв начин да се срещне с британския режисьор Андреа Арнолд.нейният герой Тутар мечтае да стане като „принцеса Мелания“ и се превръща в „подаръка“, който Борат трябва да достави на един от хората на Тръмп, първо вицепрезидента Майк Пенс, а след това и Руди Джулиани, за да укрепи отношенията между техните страни. Бакалова вдъхва на героя си променяща живота феминистка траектория, като същевременно трябва да направи някои мъчителни сцени., смее се тя. „Не знам дали някога ще мога да го направя отново. Толкова е странно и мисля, че затова работата на Саша е толкова брилянтна. Той предизвиква хората, той прави тези филми, които са като социален експеримент колко далеч можеш да стигнеш?“Определено беше трудно. Саша беше толкова любезен, държеше ръката ми на всяка крачка и ме напътстваше и аз му имах доверие.“Има една сцена с Джулиани, която привлече много внимание. Тутар, който вече е репортер за десен новинарски канал, провежда любезно интервю с бившия кмет на Ню Йорк и адвокат на Тръмп в хотелски апартамент, преди да предложи да отидат в спалнята. Джулиани е заснет да лежи на леглото с ръце надолу в панталоните си (по-късно той твърди, че пренарежда дрехите си, след като е махнал микрофона). „Можете да планирате толкова много, но става дума за реални хора, реални места, реални ситуации. Може да имате цели, които искате да постигнете, но зависи от момента. Беше идеално да видя докъде могат да стигнат нещата., защото не знаеш как ще се обърнат тези неща. Работихме със страхотен екип от хора. Имахме страхотен екип по сигурността, страхотен каскадьорски екип. Имахме много хора, които се погрижиха всички да сме в безопасност.”Наличието на жени продуценти помага – Моника Левинсън в Borat и Ейми Баер в The Apprentice. „и ако изпълняваш толкова, както на, така и на, да имаш жена, която да се грижи за теб, да се грижи за историята.“(Cosmo the Spacedog), участва в мрачната комедия Bodies Bodies Bodies и току-що приключи снимките на семейна драма Learning to Breathe Underwater – но в Borat и The Apprentice, нейните двама забележителните филми са за Тръмп. Странно е, признава тя, но добавя: „. Намирам някои прилики между филмите, защото те изследват американската империя и тази земя, за която всички сме чували, е мястото, където можете да почувствате свобода и възможности. Но и двата филма показват, че винаги има тъмна страна.”