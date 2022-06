Двама души са загинали при стрелба в супермаркет в Швалмщат – градче в северната част на германската провинция Хесен, съобщи полицията в "Туитър", предадоха световните агенции.



Десетки убити при стрелба в храм в Нигерия

Засега не е ясно какво е провокирало стрелбата, но полицията увери, че „няма опасност за населението“. В полицейското съобщение се посочва, че изстрелите са били произведени малко след 13 часа в район Трейза.



Schwalmstadt: 2 people killed by gunfire in Aldi Wierastraße treysa. A man had first chased a woman in the store. When she called for help, he shot first at the woman and then at himself, according to the witness. pic.twitter.com/NhS0w6gEoD