Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Северозападна Венецуела късно, след малко по-слаб трус в същия район, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 14 км. и на около 27 км. от Мене Гранде – нефтен град в слабо населена част на щата Зулия, предаде АФП.

Последният трус е усетен дори в столицата Каракас, на повече от 600 км. разстояние. Някои сгради са се разклатили, което е накарало много жители да напуснат жилищата си.

От USGS уточниха, че „няма значителна заплаха от цунами вследствие на това земетресение“, и добавиха в последния си бюлетин, че „не се налагат действия“.

Трусът е последвал земетресение с магнитуд 6,2 в същия район само няколко часа по-рано, което е било усетено чак в съседна Колумбия и на карибските острови Аруба, Кюрасао и Бонер.

Няма незабавни данни за сериозни щети.

Във Венецуела, където силните земетресения са сравнително редки, люлеенето на сградите е предизвикало тревога в градове като Каракас и Маракайбо. Хората са излезли по улиците, но вътрешният министър Диосдадо Кабельо заяви по държавната телевизия, че трусът е „без значими структурни щети“.

Около 80% от венецуелците живеят в сеизмични зони, но страната не е преживявала голямо бедствие от 1997 г., когато 73 души загиват при земетресение в град Кариако, в източния щат Сукре.

През 1976 г. близо 300 души загиват и 2000 са ранени, когато силен трус удря Каракас.