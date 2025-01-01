Американският президент Доналд Тръмп прие австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом, където двамата лидери подписаха споразумение за редкоземните метали и критичните минерали, предаде Ройтерс.

Тръмп отбеляза, че споразумението е било договорено преди четири или пет месеца.

Това е първата двустранна среща на върха между Тръмп и Албанезе. Канбера иска Вашингтон да разшири участието си в добива на критични суровини в Австралия на фона на засилващия се китайски контрол върху глобалните доставки, коментира Ройтерс.

Очаква Албанезе да обсъди с Тръмп плана на Австралия да изгради флот от подводници с ядрено задвижване, търговските връзки и стабилността в Индо-тихоокеанския регион, пише в прессъобщение на канцеларията на австралийския премиер.

Албанезе е придружаван от министъра на ресурсите, но не и от министрите на външните работи и на отбраната.

Тръмп заяви преди срещата си с Албанезе, че очаква да разработи честно търговско споразумение с китайския си колега Си Цзинпин и че планира да ускори доставката на атомни подводници за Австралия.

Правителството на Тръмп преразглежда сключения през 2023 г. пакт в областта на отбраната АУКУС. Договорът възлиза на 239,46 млрд. долара. и предвижда през 2032 г. Австралия да закупи от САЩ атомни подводници с ядрено задвижване и впоследствие да построи нов клас подводници с подкрепата на Великобритания.

Тръмп е решен да отмени политиките, започнати от предшественика му Джо Байдън, но австралийските власти изразиха увереност, че пактът в АУКУС ще се запази.

"Австралия и САЩ са стояли един до друг във всеки голям конфликт в продължение на повече от век", заяви в неделя Албанезе, който през май бе преизбран за втори мандат.

Преди днешната среща австралийски официални лица подчертаха, че Канбера плаща своя дял по споразумението АУКУС, като тази година е отделила 2 млрд. долара, с които да ускори производството на подводниците, поръчани от САЩ. Освен това Австралия подготвя военноморската си база в Индийския океан за планираното за 2027 г. разполагане на американски подводници от клас "Вирджиния".