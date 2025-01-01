На 2 декември коалиционното правителство на Румъния прие указ, който позволява на държавата да поеме контрола върху местните активи на дружества, подлежащи на международни санкции, като руската компания „Лукойл“, съобщи агенция Reuters.

„Лукойл“ притежава 320 бензиностанции в Румъния, управлява третата по големина петролна рафинерия в страната - „ПетроТел“, и има права за проучване на находища на континенталния шелф в Черно море.

Рафинерията, която осигурява около 1/4 от горивата на румънския пазар, беше спряна за поддръжка за няколко седмици, припомня агенция Interfax.

Според указа правителството може да назначава специални управители на компании, ако санкциите създават проблеми за икономиката, предизвикват рязко повишаване на цените или застрашават енергийната сигурност. Необходимо е предварително одобрение от Върховния съвет за национална отбрана на страната.