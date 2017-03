Първата дама на САЩ бе домакин на обяд по случай Деня на жената

бе домакин на обяд по случай Международния ден на жената, предаде АП. Агенцията отбелязва, че това е първото нейно самостоятелно събитие в Белия дом като първа дама на САЩ.В сградата на американското президентствоприе около 50 жени, които седнаха около маси, украсени с букети от лалета и сладък грах в нюанси на лилаво.

Today, we celebrate women and are reminded of our collective voice and the powerful impact we have on our societies and economies. #IWD2017

Сред присъстващите бяха, съветничката в Белия дом Келиан Конуей и. Репортерите бяха изведени от залата, когато първата дама започна да говори.По-късно днесще вечерят със сенатора от Тексас Тед Круз и неговата съпруга Хайди.

Жени от всички части на САЩ ще отбележат, като не ходят на работа и на пазар и участват в митинги.Прессекретарят на Белия дом Шон Спайсър разпространи изявление, в което американското президентство поздравява жените в САЩ и по света по случай 8 март, предаде ТАСС.САЩ възнамеряват "да помагат на жените по целия свят да реализират пълния си потенциал на световния пазар", пише в текста.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.