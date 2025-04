Джей Норт - актьорът, изиграл „Денис Белята“, е починал на 6 април на 73-годишна възраст, предаде NBC News.

Лори Джейкъбсън, дългогодишна приятелка и колежка на Норт от телевизионното шоу, съобщи за смъртта му във Facebook, като написа, че той е починал спокойно в дома си след дълга битка с рака.

Норт започва да играе главната роля в „Денис белята“ на 6-годишна възраст през 1959 г.

