Чешки модел, осъдена на над 8 години затвор за трафик на наркотици в Пакистан, беше освободена след оправдателна присъда този месец, съобщи външният министър на Чехия.

25-годишната Тереза Хлускова беше арестувана на летището в източния пакистански град Лахор за трафик на девет килограма хероин. На кадри, публикувани от пакистанските митнически служители, се вижда как властите откриват наркотици, скрити в куфара ѝ, докато тя се опитва да се качи на полет, насочен към Обединените арабски емирства.



Tereza Hluskova 22, from the Czech Republic sentenced to 8 year jail term and fined by a session court in Pakistan on charges of smuggling 9 kgs of heroin worth more than £1million #terezahluskova pic.twitter.com/X1RWBtbaUm