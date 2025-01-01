На днешния 7 октомври отбелязваме Световния ден за достоен труд. По този повод синдикатите в целия свят се мобилизират за провеждане на събития и акции, които да напомнят за силния глас на работниците и да повдигнат въпроси, които са ключови за тяхното благосъстояние, съобщават от КНСБ на сайта си.

От Европейската конфедерация на профсъюзите обявиха, че организират ден на действие, който „да засили гласовете на работниците и да защити необходимостта от достойни и качествени работни места“. В центъра на Виена ще се проведе акция, която ще напомни, че европейските работници настояват за изготвяне на Пътната карта за качествени работни места и за приемане на амбициозен Закон за качествени работни места.

От ЕКП напомнят, че в началото на мандата председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви предстояща Пътна карта за качествени работни места, която се очаква да бъде представена през декември 2025 г. В обръщението си за състоянието на Съюза на 10 септември 2025 г. председателят на ЕК обяви Закон за качествени работни места, допълващ Пътната карта за качествени работни места – сигнал, че могат да се очакват конкретни законодателни инициативи. „За работещите хора и техните профсъюзи Пътната карта за качествени работни места не е просто политическа инициатива; тя е призив за действие, за да се гарантира, че всеки работник в Европа може да разчита на справедливо заплащане, сигурна заетост и зачитане на правата си“, казват от ЕКП, цитирани от КНСБ.

Тристранният съвет не постигна съгласие за ръста на минималната работна заплата

БТА припомня, че Пътната карта за качествени работни места има за цел да насърчи качествените работни места в ЕС. Тя ще бъде разработена със социалните партньори. Целта е с нея да се подкрепят справедливото заплащане, високите стандарти за здраве и безопасност, добрите условия на труд, достъпът до качествено обучение и справедливият преход от едно работно място към друго за работниците и самостоятелно заетите лица чрез укрепване на социалния диалог и разширяване на обхвата на колективното договаряне. В пътната карта също така ще бъдат интегрирани равенството между половете и равните възможности, ефективното прилагане на трудовите права и равновесието между професионалния и личния живот. С нея ще се отговори на нуждите на всички работници в различните сектори, както и на самостоятелно заетите лица.

В Световния ден за достоен труд работещите хора изискват действия за напредък по Новия обществен договор за мир, справедливост и равенство, посочват от Международната конфедерация на профсъюзите. Оттам са категорични, че на Световната социална среща на върха, която ще се проведе от 4 до 7 ноември в Доха, правителствата най-накрая трябва да се ангажират със справянето с причините за нарастващото неравенство, конфликтите и социалната фрагментация. В основата на исканията на МКП е демокрация, която работи за работещите хора, а не за шепа милиардери.

На 7 октомври КНСБ ще повдигне въпроса за справедлива данъчна система в България, която да гарантира по-голям разполагаем доход на работещите хора. Конфедерацията организира данъчна конференция „Време за равносметка: с тази данъчна система дотук?!“. На нея ще бъде представена визията на КНСБ за данъчна реформа в страната, съобщават от синдиката.