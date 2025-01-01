Вторo земетресение с магнитуд 5,2 разтърси източната част на Афганистан днес, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни на Американската геоложка служба.

Новият трус бе регистриран два дни след като друго земетресение причини големи щети в няколко провинции, граничещи с Пакистан, и отне живота на над 1400 души.

Загиналите при земетресението в Афганистан вече са над 1400

Епицентърът на земетресението този път е на 34 км североизточно от град Джалалабад, в провинция Нангархар, на дълбочина 10 км, съобщиха американските сеизмолози.

Трус с магнитуд 6 разтърси страната в неделя късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им.

Европейският съюз обяви днес, че тази седмица ще изпрати 130 тона хуманитарна помощ в Афганистан, предаде Франс прес.

Така ще бъде осигурена "много важна незабавна помощ на населението в засегнатите райони, в които през последните месеци пристигнаха и бежанци от Пакистан", заяви еврокомисарката по хуманитарните въпроси Хаджа Лабиб.

ЕС освен това планира да отпусне и един милион евро за спешна помощ за международните организации, които вече са на мястото, се казва в изявлението.

Тази нова помощ е в допълнение към вече отпуснатите 161 милиона евро по-рано тази година за финансиране на хуманитарните организации в страната, които бяха тежко засегнати от решението на САЩ – един от основните донори – да спре финансирането им.

Вашингтон, които отпусна 3,71 млрд. долара след връщането на власт на талибаните през 2021 г., намали тази помощ през януари, с което причини сериозна бюджетна криза в целия хуманитарен сектор.

ООН също драстично намали помощта си през юни на фона на "най-големите съкращения" от страните донори, които като цяло не са склонни да помагат на режима на талибаните в Афганистан.