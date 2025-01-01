Демонстрант се покатери днес, носейки кучето си, на върха на часовниковата кула на железопътната гара "Кингс крос" в британската столица Лондон, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Протестиращият, който е разпънал до себе си транспарант с надпис "Иран принадлежи на своя народ", е носел черна тениска, на която пише "Не на войната", посочват агенциите, допълвайки, че той е изкачил кулата около 8:00 ч . местно време (10:00 бълг. вр.) и по последна информация от обяд британско време още е бил там.

Пожарникари се издигнаха с кран, опитвайки да свалят активиста, като са започнали да го увещават поне да им даде кучето. В крайна сметка животното е било предадено на огнеборците след близо тричасова съпротива от страна на демонстранта. Насъбралите се хора са посрещнали с овации свалянето на кучето на земята, описва Пи Ей Мидия.

"Наши служители се отзоваха на сигнал за човек в опасна ситуация на железопътната гара "Кингс крос" около 8:00 ч. сутринта", каза говорител на британската транспортна полиция.

"Ситуацията остава в сила и служителите ни са на място заедно с други служби за спешна помощ, работейки за положителен изход", допълни говорителят.

Пространството около часовниковата кула е отцепено от полицията, като от време на време демонстрантът е забелязан на перваза на покрива на кулата, описват агенциите.

"Противопожарната бригада получи в 8:14 ч. сигнали за мъж на покрива на железопътната гара "Кингс крос" на улица "Юстън". Две пожарни с десетина огнеборци са в момента на мястото, за да съдействат на Британската транспортна полиция", заяви на свой ред говорител на лондонската противопожарна служба.