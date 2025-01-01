Стотици хора, събрани на площад „Заложниците“ в Тел Авив, плакаха, пяха и се прегръщаха от радост, след като стана ясно, че Хамас е предала първите заложници, които трябва да бъдат освободени според мирното споразумение.

Много от присъстващите бяха дошли още при изгрев, носейки снимки на заложниците и развявайки израелски знамена с жълта панделка — символ на движението за освобождаването им.

Нога, която носеше значка с надпис „Последен ден“, сподели болката и радостта си.

„Разкъсана съм между емоцията и тъгата за онези, които няма да се върнат“, каза тя.

По време на безпрецедентната атака на 7 октомври 2023 г. Хамас и съюзните ѝ бойни групировки отвлякоха 251 души в Газа.

Много от тях бяха освободени при по-ранни примирия, но 47 души, отвлечени на 7 октомври, все още се намират в Газа. Само 20 от тях са живи.

От този ден насам Нога носи малка значка всеки ден, отбелязвайки дните на пленничеството им.

През последните две години хората редовно организираха митинги и събирания на площада в Тел Авив, който вече е известен като площад „Заложниците“.

С течение на месеците той се превърна в център на кампанията за освобождаване на пленниците.

Когато се разбра, че първите седем са освободени, площадът избухна в аплодисменти и песни.

Форумът на семействата на заложниците и изчезналите — основната организация, представляваща близките на пленените — призова хората да се съберат на площада и да покажат жълтите панделки.

Докато войната в Ивицата Газа се проточи, панделките станаха повсеместни в обществените пространства в Израел — от кръгови движения до дръжки на автомобили и детски колички.

„Нашата борба не е приключила. Тя няма да приключи, докато и последният заложник не бъде намерен и върнат за достойно погребение. Това е нашият морален дълг. Само тогава народът на Израел ще бъде цял“, се казва в изявление на форума.

Емили Моати, бивша депутатка от Лейбъристката партия и една от основателките на форума, заяви пред АФП, че е „много развълнувана“, сочейки към тълпата със сълзи на очите.

На гигантски екрани израелските телевизионни канали излъчваха кадри от предишни митинги на същото място.

Песента Habayta („У дома“ на иврит), която звучеше в непрекъснат цикъл от високоговорителите, се възприе различно от тълпата в понеделник, тъй като за първи път от месеци насам надеждите за завръщането на заложниците са на път да се сбъднат.

Песента датира от 80-те години на миналия век и първоначално е била посветена на израелските войници, сражаващи се в Ливан.

Завръщането на заложниците в Израел бележи първата стъпка от плана за прекратяване на огъня, договорен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

В замяна Израел трябва да освободи близо 2000 затворници, държани в неговите затвори, повечето от които са жители на Газа, задържани от началото на войната.