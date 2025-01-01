12-ото издание на eCommerce Academy Conference 2025 събра над 450 професионалисти от електронната търговия, дигиталния маркетинг и други бизнес сектори, за да обменят опит и работещи практики, както и да очертаят тенденциите, които оформят бъдещето на индустрията.

Нетуъркинг с реални резултати

eCommerce Academy

Конференцията се утвърди като място за срещи между професионалисти, които водят до сътрудничество и развитие.

Посетителите изградиха нови бизнес контакти, споделиха опит и обсъдиха конкретни решения за растеж и оптимизация.

Съдържание с практическа стойност

На сцена New Trends бяха представени теми, които засягат основните посоки в развитието на онлайн търговията:

eCommerce Academy

AI и дигитални технологии

AI срещу Адвокат – Бързина срещу персонализация в електронната търговия – Мартин Пенчев

Прoмптингът умря: Контекст като новият начин за използване на GenAI – Маргарита Арсова

From Digital to AI Transformation – Геннадий Воробьов

Биометрия и изкуствен интелект: Усмивката на модерния търговец – Антон Христов, Банка ДСК и Калин Шарланджиев, SelfiPay

Agentic Sales Solution – The next frontier in AI sales – Слави Славов, AIOPSGROUP, a valantic company

Локализация и съдържание

Кой ще ни преведе в бъдещето? Бюджетен превод или безкомпромисна локализация – Вероника Иванова и Мариана Станкова

От 0 до Cringe: Границата на успеха във видеата – Даниел Димитров

Дигитални плащания и маркетинг

Еволюцията на дигиталните плащания: Cards… Wallets… Blink… – Стоилка Арсова, НКПС и Боян Дамянов, БОРИКА

Динамичният продуктов ремаркетинг: Изводи от 1 милион клика през 2025 година – Иван Иванчев, EasyAds

Живи подкасти на сцена Case Studies

eCommerce Academy

Подкастите на живо предизвикаха интереса на публиката със своите откровени разговори и конкретни примери от реалната практика.

На сцена Case Studies девет български бранда споделиха своя опит, трудности и решения по пътя към успеха:

realfood.bg – Защо продаваме грижа, а не продукт

wowtea.eu – Как билките се превърнаха в ритуал за здраве и уелнес

modica.bg – Как превърнахме шоколада в емоция и изживяване

cleopatrabg.com – Как променяме представите за бизнес, заобиколен от табута

bp-swimwear.com – Как малките печелят срещу големите онлайн

gamaorganica.com – Как една мисия за здраве се превръща в бранд

ortopedia.bg – Да продаваш грижа и комфорт, когато хората имат най-голяма нужда

ted.bg – Предизвикателства и успехи в онлайн търговията с матраци и спални продукти

Публиката участва активно, задавайки въпроси и получавайки отговори директно от предприемачите.

Експо зоната - мястото за бизнес решения и партньорства

eCommerce Academy

Над 37 изложители представиха продукти и услуги, обхващащи всички ключови звена на електронната търговия – от софтуерни системи и платежни решения до логистика и маркетинг автоматизация.



Сред компаниите бяха: eMAG, PRIM, MerchantPro, Omnilinx, Gloross, Paysera, Stenik, DSK Bank, Aiopsgroup, Borica, Netpeak, Proper Media, Direx, Ebury, euShipment, Access Drum, PaketPlus, Prostor, Atom Family, Foto Budka.

Pop-up зоната даде възможност на посетителите да се срещнат лично с представителите на онлайн магазините, да научат повече за предлаганите продукти и да ги закупят на място. Сред представените брандове бяха:

ELLEN MORE, Цвете в епруветка, Pavlova Consult, CraftPolicy, Terra Wash, Cleverbook, Melly Jolly, Dimmysfarm, Top Kids, S4amz, Сапунта Мара, Vulgarista, The Whites, Гушни ме, Penshop, Radiance by Tina Petkova, Slavica Soap, Щрак, Top Rent A Car и Wishifyy.

Специален акцент: "Съдържанието си ти"

eCommerce Academy

Щандът на Atom Family се отличи със своя формат - интерактивни интервюта с незадавани въпроси, проведени, докато участниците изпълняваха различни активности. Така се получиха спонтанни и непринудени истории от практиката на предприемачите.

„Това беше конференция, от която участниците си тръгнаха не само с идеи, но и с конкретни стъпки за действие. Видяхме как се изграждат истински контакти, как се споделят решения, които работят, и как новите идеи се раждат в прякото взаимодействие.“

- д-р Никола Илчев, основател на eCommerce Academy

eCommerce Academy Conference 2025 показа, че успехът в електронната търговия днес се гради върху три основи – знание, общност и споделен опит.

В рамките на един ден участниците имаха възможност да се срещнат, да научат и да намерят своята следваща посока за развитие.



Конференцията доказа, че общността е най-ценният ресурс в електронната търговия - мястото, където знанието се превръща в действие, а контактите в реални партньорства.