"Той трябва да удържи втвърдения курс към Русия. С безпрецедентната среща с американските генерали президентът Тръмп изпрати ясен сигнал и към Путин – мекушавостта приключи. Той също разбра, че с Русия може да се разговаря и преговаря единствено от позиция на силата". Това каза в новия епизод на Телеграфно подкастът доц. Борислав Цеков – най-изявеният изследовател на Тръмп в България.

Той прогнозира, че ако американският президент удържи в твърдяването на курса към Кремъл, предостави ракетите "Томахоук" на Украйна и поддържа тези полувидими и много невидими икономически маневри за поставяне на Русия на колене, в рамките на една година това би дало положителен ефект и би поставило Москва на масата на преговорите, като Украйна би била в по-изгодна позиция отколкото сега.

Към сегашния момент категорично републиканците биха спечелили следващия президентски мандат, като за наследник на Доналд Тръмп ще се борят вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, смята още Борислав Цеков, който подготвя трета част на поредицата си за „Доктрината Тръмп“.

За личните му впечатления от американския лидер – гледайте новия епизод на Телеграфно подкастът.