Словашкият премиер Роберт Фицо се срещна днес с украинския президент Володимир Зеленски в западния украински град Ужгород, като енергийната инфраструктура беше една от основните обсъждани теми, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.
Това е първата двустранна среща на Фицо със Зеленски в Украйна. Очаква се резултатите от срещата да бъдат представени от двамата лидери по-късно на съвместна пресконференция.
Словашката делегация в Ужгород включва вицепремиера и министър на икономиката Дениса Сакова и външния министър Юрай Бланар, докато Зеленски е придружен от украинската министър-председателка Юлия Свириденко.
Slovak PM Fico is holding talks with President Zelenskyy in Uzhhorod, following a brief meeting with European Council President António Costa near the border. A joint press conference will take place after the talks, Denník N reports. pic.twitter.com/3iy1Boxkau— WarTranslated (@wartranslated) September 5, 2025
Фицо се среща със Зеленски скоро след завръщането си от Китай, където във вторник преговаряше с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин Фицо обяви, че ще повдигне пред Зеленски въпроса за украинските удари по петролната инфраструктура.
Фицо заяви, че от едночасовите разговори на четири очи с Путин си е извлякъл няколко извода и послания, които планира да представи на Зеленски.
Словашкият премиер последно посети Украйна през октомври миналата година, когато словашкото и украинското правителство имаха съвместно заседание в Ужгород.