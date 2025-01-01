Хората в Италия на възраст над 70 години вече няма да бъдат задължени да подновяват личните си карти, обяви правителството на премиерката Джорджа Мелони, предаде ДПА.

Чрез декрет ще бъде постановено, че личните карти, чиято валидност изтича след навършване на 70 години, ще останат валидни за неопределен период от време, за да „улеснят живота“ на възрастните граждани, заяви днес министърът на публичната администрация Паоло Дзангрило, като добави, че декретът ще бъде издаден в следващите дни.

Възрастните граждани се чувстват особено затруднени от дългите опашки в държавните учреждения, а много от тях буквално се борят с онлайн системите за записване на час. Някои възрастни дори нямат достъп до компютър.

Италия е една от страните с най-висока средна продължителност на живота в Европа, като приблизително един на всеки пет души е на възраст над 70 години.