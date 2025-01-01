Японската метеорологична агенция издаде официално предупреждение за мегаземетресение, което може скоро да удари страната, съобщи Wion.

Вчера трус с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано край бреговете на Аомори - най-северната префектура на японския остров Хоншу. Властите призоваха живеещите близо до тихоокеанското крайбрежие да останат нащрек през цялата седмица. Възможно е да се наложи евакуация и хората са предупредени да бъдат готови да напуснат домовете си с кратко предизвестие.

Мегаземетресенията са трусове с магнитуд над 8. Според властите подобно явление може да предизвика огромни вълни цунами по цялото тихоокеанско крайбрежие на Япония - от Хокайдо до Чиба. Това е първият случай, в който се издава най-високо ниво на предупреждение, откакто системата беше въведена през 2022 г.

Властите апелират местните да предприемат следните практични стъпки: да прегледат маршрутите за евакуация, да подготвят аварийни принадлежности, да закрепят тежките предмети в домовете си и да се уверят, че разполагат с достатъчно храна, вода и преносими санитарни средства за няколко дни.