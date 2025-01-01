Двама души са загинали вчера, след като хеликоптер се е разбил в шлеп на река Мисисипи близо до Алтън, щата Илинойс, което е довело до затваряне на плавателния път, предаде AlArabiya, позовавайки се на Бреговата охрана на САЩ.

По първоначални данни от Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) вертолет MD 369 се е сблъскал с електропроводи, преди да се разбие.

Two people sadly passed away Thursday after the helicopter they were in hit transmission lines over the Mississippi River near Alton, Missouri, and then crashed into a barge.



Pray for the families of the victims.pic.twitter.com/KJnlcL1osa — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 7, 2025

Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди, че по време на катастрофата на борда на хеликоптера е имало двама души.

Енергийната компания Ameren Corp заяви, че нейни подизпълнители са извършвали ремонт и подмяна на осветление и сигнални сфери по електропреносните линии в района.

#Drone video of crashed US helicopter on barge on #MississippiRiver - Two people working on powerlines near the Mississippi River died Thursday when their helicopter hit the lines, crashed into a barge and sparked a fire that belched plumes of black smoke, officials said. https://t.co/T0QbyNahJG pic.twitter.com/YmvkZolFI6 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 7, 2025

На шлепа не е имало никого, когато той се е запалил след сблъсъка, каза говорителят на Бреговата охрана Джонатан Линдбърг. Пожарникарите са успели да загасят пожара.

Реката – важен транспортен маршрут за зърно и други стоки – е била затворена между речни мили 199 и 201. Линдбърг заяви, че засега няма прогноза кога ще бъде възобновено движението.

Алтън се намира надолу по течението от мястото, където река Мисисипи и река Илинойс се сливат, а затварянето може да забави транспортирането на зърно от ферми в Средния Запад до пристанищата в залива на Мексико.