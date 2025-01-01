/ БТА / АП / Jeff Roberson

Двама души са загинали вчера, след като хеликоптер се е разбил в шлеп на река Мисисипи близо до Алтън, щата Илинойс, което е довело до затваряне на плавателния път, предаде AlArabiya, позовавайки се на Бреговата охрана на САЩ.

По първоначални данни от Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) вертолет MD 369 се е сблъскал с електропроводи, преди да се разбие.

 

 

Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди, че по време на катастрофата на борда на хеликоптера е имало двама души.

Енергийната компания Ameren Corp заяви, че нейни подизпълнители са извършвали ремонт и подмяна на осветление и сигнални сфери по електропреносните линии в района.

 

 

На шлепа не е имало никого, когато той се е запалил след сблъсъка, каза говорителят на Бреговата охрана Джонатан Линдбърг. Пожарникарите са успели да загасят пожара.

Реката – важен транспортен маршрут за зърно и други стоки – е била затворена между речни мили 199 и 201. Линдбърг заяви, че засега няма прогноза кога ще бъде възобновено движението.

Алтън се намира надолу по течението от мястото, където река Мисисипи и река Илинойс се сливат, а затварянето може да забави транспортирането на зърно от ферми в Средния Запад до пристанищата в залива на Мексико.

AlArabiya
