Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу е бил глобен за превишена скорост, след като е споделил в социалните медии видеокадри, на които кара с 224 км/ч по магистрала, съoбщава турският новинарски сайт Т24.

Уралоглу е споделил в социалните медии видеото, на което шофира със скорост, значително по-висока от допустимото, с цел да рекламира автомагистралата между столицата Анкара и град Нигде.

В кадри, заснети вътре в автомобила, се забелязва, че министър Уралоглу е карал с до 224 км/ч, въпреки че максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч.

Постът му предизвика бурните реакции на потребителите в социалните медии.

"Защо не спазвате правилата за скорост, г-н министър?", пита един от потребителите, а друг отбелязва: "Това е страна, в която министърът не спазва ограниченията на скоростта, а на хората се налагат глоби без проблем".

След вълната от реакции министърът съобщи, че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за шофирането си с висока скорост.

"Седнах зад волана, за да видя състоянието на магистралата Анкара – Нигде. Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта", написа министърът и добави, че "спазването на ограниченията на скоростта е задължително за всички".

"Необходимите правни мерки са предприети от пътната полиция. Уведомявам обществеността, че в бъдеще ще бъда много по-внимателен", посочи още Уралоглу.