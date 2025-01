Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговият предшественик Джо Байдън му е оставил "мило" писмо в историческото дъбово бюро "Резълют" в Овалния кабинет на Белия дом, предаде Ройтерс.

Пред журналисти Тръмп сподели, че е отворил писмото още в понеделник вечерта и е мислел дали да го направи публично достояние. Той каза, че Байдън го е посъветвал да прекара добре мандата си и е подчертал важността на неговата роля.

"В него пишеше: "За номер 47", заяви Тръмп. "Това беше много мило ... просто в общи линии някак си вдъхновяващо писмо", каза президентът на САЩ и сподели още от текста на писмото: "Прекарайте добре. Свършете си добре работата. Важно, много важно е колко важна е работата".

Тръмп, който встъпи в длъжност за втория си мандат в Белия дом на 20 януари (понеделник), каза, че е почувствал, че трябва да позволи на хората да видят писмото, защото то е "положително" за Байдън.

По думите му той е намерил написаното на ръка писмо в бюрото си в понеделник по време на церемонията в Овалния кабинет, след като журналист го е попитал дали е получил съобщение от Байдън. Тръмп го вдигна за камерите, показвайки ръкописно написаното "47", като каза, че ще го прочете насаме преди да реши дали да разкрие съдържанието му.

