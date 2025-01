Китай и Русия трябва да продължават да задълбочават стратегическото си сътрудничество и твърдо да се поддържат, каза китайският президент Си Цзинпин на руския си колега Владимир Путин в проведения между двамата видеоконферентен разговор днес, ден след встъпването в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ, предаде Ройтерс.

Двете страни трябва и да се поддържат твърдо, да защитават легитимните си държавни интереси, да укрепват и да разширяват двустранните си отношения и да популяризират практическото си сътрудничество, добави Си.

"Желаем да работим с вас, за да продължим да направляваме китайско-руските отношения в дългосрочна перспектива в отговор на несигурностите на външната среда", заяви Си, пояснявайки, че това ще стане със "стабилност и устойчивост".

"Срещнахме се три пъти и постигнахме много важни съгласия", посочи китайският лидер, цитиран от Синхуа.

Vladimir Putin and Xi Jinping are holding talks via videoconference pic.twitter.com/p3g0S6wPGo