Икономическото доверие в еврозоната се е подобрило значително през януари 2026 г., като индикаторът за икономическо настроение (ESI) се е повишил до 99,4 пункта, показват публикувани данни на Европейска комисия. Това представлява ръст от 2,2 пункта спрямо преразгледаните 97,2 пункта през декември и е значително над пазарните очаквания за 97,0 пункта. Стойността е най-високата от януари 2023 година.

Подобрението на общия показател отразява повишаване на доверието във всички основни сектори на икономиката. Най-силен принос има секторът на услугите, където индексът на доверие се повишава до 7,2 пункта - най-високо равнище от януари 2024 година. Доверието в промишлеността се подобрява до -6,8 пункта, което е най-добрият резултат от май 2023 г., а потребителското доверие нараства до -12,4 пункта - най-високото ниво от февруари 2025 година.

Сред най-големите икономики в еврозоната индикаторът ESI отчита най-силен ръст във Франция - с 5,8 пункта, следвана от Германия (+3,0 пункта), Нидерландия (+2,3 пункта), Испания (+1,7 пункта) и Италия (+1,3 пункта).

Потребителско доверие

Потребителското доверие в еврозоната се потвърждава на равнище от -12,4 пункта през януари, спрямо -13,2 пункта през декември. В рамките на Европейския съюз показателят се подобрява до -11,7 пункта, което е най-високата му стойност от февруари 2025 г. насам. Данните сочат по-оптимистични оценки на потребителите за икономическата ситуация, финансите на домакинствата и намеренията за големи покупки. Въпреки това доверието остава под дългосрочните си средни стойности както в еврозоната, така и в ЕС.

Сектор Услуги

Индексът на доверие в сектора на услугите в еврозоната се повишава с 1,4 пункта спрямо предходния месец до 7,2 пункта, което представлява двугодишен връх и надхвърля пазарните очаквания за около 6 пункта. Подобрението се дължи на по-добри оценки за бизнес състоянието и развитието на търсенето през последните три месеца, както и на леко повишение на очакванията за търсенето и заетостта. В същото време очакванията за продажните цени отбелязват спад за първи път от септември.

Промишленост

Индексът на индустриалното доверие се повишава до -6,8 пункта през януари от ревизираните -8,5 пункта през декември, като надхвърля пазарните очаквания. Подобрението обхваща и трите основни компонента – очакванията за производството, текущото равнище на поръчките и оценката на запасите от готова продукция. В същото време се отчита леко влошаване на оценките за поръчките за износ и последните промени в производството.

Ценови очаквания

Очакванията за потребителската инфлация в еврозоната се понижават с 2,6 пункта до 24,1 пункта, а очакванията за продажните цени на производителите намаляват с 0,8 пункта до 10 пункта, сочат още данните на Европейската комисия.

Данните за Европейския съюз



Индикаторът за икономическото настроение (ESI) в ЕС също се повишава през януари 2026 г., като нараства с 1,8 пункта спрямо предходния месец. Подобрението отразява по-високо доверие в повечето икономически сектори, като най-съществен принос имат услугите и промишлеността, показват данните на Европейската комисия.

Потребителското доверие в ЕС се повишава до -11,7 пункта през януари, спрямо -12,5 пункта през декември, достигайки най-високото си равнище от февруари 2025 г. Подобрението се дължи на по-оптимистични оценки на домакинствата за общата икономическа ситуация, собственото им финансово състояние и намеренията за извършване на големи покупки през следващите месеци. Въпреки това показателят остава под дългосрочната си средна стойност.

По отношение на ценовите очаквания в ЕС също се отчита спад. Очакванията за потребителската инфлация намаляват, а очакванията за продажните цени в промишлеността и услугите се понижават, което според Комисията е индикация за отслабване на инфлационния натиск в краткосрочен план.