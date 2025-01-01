/ iStock

Четиресет на сто от европейските граждански полети се извършват в зони, засегнати от заглушаване и отклоняване на спътниковите сигнали за навигация, съобщи днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс пред евродепутатите в Европейския парламент в Страсбург. От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха и създават голяма опасност, добави той по време на дебати, посветени на опасностите за въздухоплаването и корабоплаването от загубата на сигналите от системата GPS.

Еврокомисарят отбеляза, че загубата на сигнал засяга всички страни от Източна Европа – граничещите с Украйна и тези по бреговете на Черно море. Той изрази благодарност към пилотите от полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив. По неговите думи самолетът е загубил спътникова връзка час след излитане от Полша и след като се е насочил към нашата страна. Кубилюс отбеляза, че също е бил на борда на този полет.

Хибридните заплахи стават нормалност, но няма да ги приемем за нормални. Спътниковата навигация отдавна е двигател за икономиката. Нейните сигнали не са защитени от заглушаване, посочи еврокомисарят. Той призова за съгласуван общоевропейски план за отговор и съобщи, че от догодина ЕК подготвя наблюдение на радиочестотния спектър за откриване и установяване на опити за заглушаване.

Кубилюс добави, че европейската спътникова система "Галилео" ще разполага с допълнителни мерки за противодействие на заглушаване. По неговите думи се разработват допълнителни запасни системи за насочване, за да се преодолеят последиците от спътниковото заглушаване във въздухоплаването.

