Най-малко 18 заподозрени и няколко полицаи бяха убити по време на мащабна операция срещу трафика на наркотици в Рио де Жанейро, предаде АФП.

В акцията са участвали около 2500 полицаи, както и бронетранспортьори и хеликоптери. Операцията е била насочена срещу предполагаема мрежа за трафик на наркотици в два бедни квартала на Рио.

Губернаторът на щата Рио Клаудио Кастро определи операцията като „най-голямата в историята на щата“.

„До момента имаме 56 ареста и 18 неутрализирани престъпници“, заяви Кастро на пресконференция. „За съжаление, сред загиналите има и полицаи“, добави той, без да уточни точния им брой.

Операция „Сдържане“ (Operation Containment) имала за цел ареста на членове на Comando Vermelho (CV) — известна престъпна организация, занимаваща се с трафик на наркотици.

Акцията е била съсредоточена в два клъстера фавели в северната част на Рио — Комплексо да Пеня и Комплексо до Алемао, намиращи се в близост до международното летище.

Фотограф на AFP е заснел въоръжени до зъби полицаи, които извеждат няколко задържани мъже, повечето от които боси и без ризи.

Полицейските операции са често срещано явление в Рио, главната туристическа дестинация на Бразилия, особено във фавелите — бедни и гъсто населени квартали, често контролирани от престъпни групировки.

Кастро публикува и видео в социалната мрежа X, на което, по негови думи, дрон хвърля снаряд от облачното небе.

„Ето как престъпниците се отнасят към полицията в Рио — с бомби, хвърляни от дронове. Това е мащабът на предизвикателството, пред което сме изправени. Това не е обикновена престъпност, а наркотероризъм“, заяви губернаторът.

Според официални данни, през 2024 г. около 700 души са загинали по време на полицейски операции в Рио — средно почти по двама на ден.