Райската ябълка е плод, който наподобява домат на външен вид, но има съвсем различен вкус — сладък, меден, а когато не е напълно узряла има леко тръпчив вкус – причината е в танините (естествени вещества, които свиват устата). Но когато узрее, тръпчивостта изчезва и става наслада за небцето.

Малко плодове в света претърпяват толкова драматична промяна на вкуса. Именно тази тръпчивост отказва много хора да си хапват от плода, наричан още божествен. А всъщност носи много ползи за организма особено през есента и зимата, когато вирусите и настинките са в разгара си.

Когато е сушена, вкусът ѝ става още по-сладък.

Богата е на витамини А, C и Е, калий, манган, мед и фосфор. Комбинацията от витамин C и антиоксиданти, които съдържа, я правят изключително пролезна за защитата на организма, защото така се подсилва имунитетът.

Подпомага кръвообращението благодарение на калия, който регулира кръвното налягане. Съдържа много фибри, които регулират червата и подпомагат метаболизма. Намалява риска от запек и подобрява усвояването на хранителни вещества.

Витамините A, C и E подпомагат производството на колаген и придават здрав и сияен вид на кожата. Антиоксидантите забавят преждевременното стареене. Съдържа магнезий и триптофан, които влияят положително на нервната система и спомагат за по-добър сън и по-малко стрес.

Потърсете я на пазара. Ако е добре омекнала, е готова за консумация и може да се насладите на медения й вкус. Ако пък е твърда, се чака да узрее или се поставя във фризера, там узрява по-бързо и след това няма да е стипчива.