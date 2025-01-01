Невенът (лат. Calendula officinalis) е една от най-ценните и обичани билки в българската народна медицина. С яркооранжевите си цветове и мек, слънчев аромат, това растение е не само украшение за градината, но и естествен лек за редица заболявания.
Произход и история
Невенът произхожда от Средиземноморието, но от векове се отглежда из цяла Европа, включително и в България. Още древните египтяни са го наричали „цвете на слънцето“ и са вярвали, че носи дълголетие и младост. В Средновековието се е използвал като лечебно средство срещу възпаления, а по-късно – като натурална козметика за здрава и сияйна кожа.
За какво помага невенът?
Невенът е истинска природна аптека. Цветовете му съдържат флавоноиди, етерични масла, каротиноиди и сапонини – вещества с доказано противовъзпалително, антисептично и регенериращо действие.
Основни ползи:
🔹 Заздравява рани и изгаряния – ускорява регенерацията на тъканите и предотвратява инфекции.
🔹 Облекчава кожни проблеми – при акне, екземи, дерматити и напукана кожа.
🔹 Успокоява стомашно-чревни раздразнения – при гастрити, язви и колити (под формата на чай).
🔹 Подпомага имунната система – благодарение на антиоксидантното си действие.
🔹 Регулира менструалния цикъл – при нередовен или болезнен цикъл.
🔹 Пази устната кухина – използва се за гаргара при възпалени венци и афти.
Невенът може да се използва като:
- Чай – 1 супена лъжица цвят се залива с 250 мл гореща вода, престоява 10–15 минути. Пие се 2–3 пъти дневно.
- Масло или мехлем от невен – за външна употреба при кожни раздразнения, суха кожа, изгаряния или ухапвания.
- Тинктура – няколко капки се разреждат с вода за вътрешен прием или компреси.
Независимо дали го пиете като чай, или го нанасяте като мехлем, невенът помага на кожата, стомаха и сърцето.
Макар и билка с меко действие, невенът не е подходящ за всеки. С използването му трябва да внимават бременни и кърмещи жени, хора с алергии към растения от семейство Сложноцветни (лайка, амброзия, вратига), при едновременен прием на лекарства за кръвно или седативи – невенът може да засили ефекта им.