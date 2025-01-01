Всеки любител на месото обича приготвената на барбекю храна. Перфектното барбекю е въпрос на вкус, но и на здравословно хранене.

Майсторите на барбекюто разказват пред БГНЕС за някои трикове приготвяне на полезна и вкусна храна на барбекю.

Майсторите казват, че пропускат брикетите и отиват направо към дървени въглища от твърда дървесина. Този въглен се произвежда чрез бавно изгаряне на дърва в отсъствие на кислород. Когато целият сок и влага се отстранят от дървото, резултатът е въглен с чисто изгаряне. Тъй като е направен от чисто дърво, дървеният въглен от твърда дървесина има по-естествен, по-опушен вкус от брикетите. Също така има тенденция да реагира по-добре на управлението на въздуха с помощта на вентилационните отвори, което позволява по-голям контрол на температурата.

По-голямата част от любителите на барбекюто предпочитат да готвят на дървени въглища поради по-добрия опушен аромат, който придават. И тъй като те не съдържат странични продукти или добавки, дървените въглища от твърда дървесина произвеждат по-малко пепел, така че няма да е необходимо да почиствате скарата толкова често.

Брикетите са склонни да произвеждат много повече пепел в сравнение с дървените въглища. Те могат да излъчват химическа миризма като са запалени, така че е важно да ги оставите да обгорят, докато не се покрият с бяла пепел, преди да започнете да печете храната. Майсторите на барбекюто все пак не препоръчват брикетите.

ThinkStock/Getty Images

За запалването на въглищата можете да използвате комин за въглища, запалка или електрически стартери, след това изчакайте да се опепелят, за да добавите храната към скарата.

Наблюдавайте температурата. В зависимост от вида на барбекюто, поддържайте постоянна температура през целия процес на готвене и регулирайте въглищата според нуждите. Можете да направите това, като разпръснете въглена или добавите още, ако е необходимо.

Използвайте подходяща вентилация. Уверете се, че сте оставили вентилационните отвори на скарата отворени, за да позволите на кислорода да достигне до дървените въглища и да поддържа огъня.

Можете да си приготвите най-вкусното опушено место. Опушването е метод на готвене, при който месото се поставя в специален опушвач или на скарата на барбекюто на слаб огън и ниска температура и се излага на дим от дърва, дървени въглища, дървени брикети, дървен чипс или дървени парчета. При този метод на готвене месото се пече бавно за период от няколко часа, което води до крехък и сочен краен продукт с наситен опушен вкус. Опушването на месо може да бъде сравнително лесен процес, но изисква известни познания и внимание към детайла, за да постигнете най-добри резултати.

Ключът към успешното опушване е поддържането на постоянна ниска температура (обикновено около 105 - 120 градуса по Целзий) и гарантирането, че месото е изложено на постоянно ниво на дим през целия процес на готвене. Това може да се направи с помощта на различни техники и оборудване за опушване, като водни опушвачи или дори стандартните барбекюта на дървени въглища или газ с кутия за опушване или пакет от фолио с дървен чипс. Освен това изборът на дървесина, използвана за опушване, също може да окаже значително влияние върху крайния вкус на месото. Можете да използвате всякакъв вид дървесина, но плодовите дървета като ябълка и череша работят добре с по-леки меса като домашни птици и риба, докато мескитът и американският орех (хикория) са по-подходящи за телешко и свинско.

Когато боравим със скарата винаги трябва да сме внимателни. Дръжте вода наблизо и никога не оставяйте горяща скара без надзор. Уверете се, че няма вятър, който може да причини летящи отломки, което може да доведе до пожар или инцидент. Освен това използвайте инструмент за печене, за да обърнете храната и избягвайте да използвате ръцете си.

Накрая не забравяйте да оставите пепелта да изстине, преди да я изхвърлите.