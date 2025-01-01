Тайконавтите от мисията „Шънчжоу-20“ ще се върнат днес или една седмица по-късно от предвиденото, след като корабът им беше ударен от космическа отломка, предадоха осведомителните агенции, като цитираха Китайското инженерно управление за пилотирана космонавтика (CMSEO).

Тримата тайконавти ще започнат пътешествието си от китайската космическа станция „Тянгун“ (Небесен дворец) на борда на космическия кораб „Шънчжоу-21". Съобщава се, че те са в добро състояние.

Очаква се екипажът на „Шънчжоу-20“ - Чън Дун, Чън Чжунжуй и Ван Цзе, да се приземи в пустинята Гоби, близо до Монголия, след шест месеца, прекарани в космоса. Властите не съобщават точния час на приземяването. Китай отмени завръщането на екипажа, което първоначално бе предвидено за 5 ноември, заради сблъскала с космическа отломка.

Тайконавтите на „Шънчжоу-21“, които ще остане на космическа станция „Тянгун“ в продължение на шест месеца, вече е поел задълженията си. Те пристигнаха на 1 ноември.

По време на престоя си ще поддържат космическата станция, ще извършват научни изследвания и ще излизат в открития космос. Проучванията са в областта на биологията, медицината и материалознанието. За първи път с екипажа пътуваше и група мишки за експерименти в космоса.

Мисията е част от дългосрочните планове на Китай, които включват и кацане на човек на Луната до 2030 г.