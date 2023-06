Делфините приличат на хората повече, отколкото се смяташе досега

Говоренето на висок глас е забавният навик, който всички веднага възприемаме, когато говорим сНо според ново проучване високото говорене не е характерно само за хората -също го правят, съобщи „Дейли мейл“.Изследователите анализират звуците, издавани от 19 диви възрастни, които са записани по време на оценка на здравето на уловените и пуснати на свобода животни в близост до залива Сарасота във Флорида.По-специално те са разгледали високочестотните свирки на делфините, издавани както в присъствието, така и в отсъствието на тяхното потомство.Те откриха, че делфините постояннос по-високи максимални честоти и по-големи честотни диапазони в присъствието на потомството си, в сравнение със свирките, които издават, когато са сами или с други индивиди.Изследователите от Океанографския институт "Уудс Хоул" в Масачузетс твърдят, че тази промяна вможе да помогне за привличане на вниманието на малките и да насърчи сближаването и вокалното обучение.В списание Proceedings of the National Academy of Sciences те казват: "Майчиният език е речеви модел, който е почти универсален за всички култури и езици при човешките гледачи, които взаимодействат с деца.“"Доказателствата за него сред нечовешките видове обаче са малко. Тук ние съобщаваме за доказателства за майчин език при делфините, който показва паралели с хората по отношение наи ученето на глас през целия живот.“"Средната възраст на малките в нашата извадка беше две години, което е в рамките на възрастовия диапазон на комуникацията, насочена към детето, при хората.“Според авторите констатациите показват също, че делфините са обещаващо животно, което може да помогне за изучаването на еволюцията на вокалното обучение и езика при хората.