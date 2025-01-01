Постепенно се нормализира обстановката след наводненията по Черноморието.



Областният кризисен щаб в Бургас ще заседава днес, за да изготви план на възстановителните дейност в курорта "Елените" и в Царево. Започва опис на щетите. Ще се вземе решение и кога да се възстанови достъпа на хора и техника до територията на "Елените".

„Елените“ след бедствието: Потопът превърна селището в сцена от филм на ужасите



Междувременно бяха оповестени данни от проверка, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов, според която Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна не е съгласувала строителството в коритото на река Дращела в курорта.



Водата от чешмите в наводнените райони не бива да се използва. Очакват се лабораторни резултати за нейната чистота, подчертават от Министерството на здравеопазването. Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна.



В община Трън все още са в бедствено положение, няма ток. В някои села в община Брезник жиците са прекъснати още от четвъртък, след снеговалеж. Батериите на мобилните им телефони са изтощени и няма как да се реагира при спешни случаи, казват слушатели на програма "Хоризонт". Жителите в брезнишките села са и без вода, защото тя се доставя с електрически помпи.



Според автоматична информация на "Електрохолд", има още общини в областите София и Перник без електричество. Без ток бяха през нощта и няколко столични квартала. Няма ток и в общините Кюстендил, Плевен, Червен бряг, Ловеч.



След силен дъжд във Варна снощи обстановката се нормализира. Бяха наводнени подлези. Дърво е паднало върху автомобил, няма пострадали. В квартал "Аспарухово" имаше кратки прекъсвания на тока.



Близкото село Звездица беше без електрозахранване заради мащабна авария няколко часа. Има запушени шахти, които се обработват.



Паднали камъни от хълма Трапезица затвориха пътя на изхода на Велико Търново към Арбанаси. Разчистени са свлечените скални маси на изхода на Свищов към село Ореш, съобщиха за БНР от полицията.



Във Велико Търново река Янтра достигна 2 метра и 20 сантиметра, което е близо до критичното ниво, но няма опасност от разливи, съобщи в социалните мрежи кметът Даниел Панов.



Неспиращият от денонощие дъжд сериозно е повишил нивото на река Белица край Килифарево и Дебелец.

Кметът Лозенец Женя Ганджиева обясни, че при всеки голям дъжд има проблеми в селото.

„Вчера деретата си работеха нормално, язовирите бяха под приливниците. 12 часа дъжд. Сутринта се изсипа страшно много вода, която дойде от неурбанизираните зони, прехвърли пътя и заля най-ниската точка на селото. Тук се намираме на 2 метра над морското равнище, а на места – дори на самото морско равнище”, обясни Ганджиева.

В най-ниската част на селото има построени хотели.

„Деретата са почистени. Хората бяха предупредени, предложихме да ги евакуираме. Ние поддържаме постоянен контакт с тях. Екипите на МВР бяха постоянно тук. Пожарната дойде и после отводнихме всички засегнати места”, обясни Ганджиева.

Тя обясни, че хората са притеснени, особено след наводнението от 2023 г. Днес ще се извършват огледи, защото има наводнени приземни етажи. Учениците се връщат на училище.

„Екипи на общината, на районното управление, на гранична полиция – всички бяха на терен. Следяха се реките, мостовете, всяко по-критично място. Изцяло спокойно премина нощта. Водите са се оттекли”, заяви зам.-кметът на Царево Денис Диханов. „Следва много работа”, допълни той.