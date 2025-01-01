Лидерът на СДС Румен Христов заяви пред БНТ, че има идея за въвеждането на законов „период на охлаждане“ – забрана държавният глава да се занимава с политика година и половина - две след напускането на поста.

„В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия“, обясни Христов.

Той отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев за евентуална политическа кариера: „Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект.“

По темата за напрежението между правителството и Радев, Христов бе категоричен: „Президентът е фокусиран върху това какво ще се случи, след като му изтече мандатът. Разбира се, че той може да бъде и трябва да бъде коректив. Това му го дава като право и Конституцията в неговите правомощия. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения, според мен."

Христов изключи възможността от предсрочни избори, като заяви, че това няма да промени съотношението на силите в парламента.

„Ще загубим пари и време. Правителството трябва да продължи, за да влезем в еврозоната“, подчерта той.