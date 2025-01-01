Агенция „Пътна инфраструктура“ с важна информация за шофьорите относно организацията на движение по магистралите „Хемус“ и „Струма“ през уикенда и последния работен ден от тази седмица.

От 8 до 11 август между 6 ч. и 18 ч., е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от автомагистрала „Хемус“ между 42-и и 52-и км. В отсечката ще се извършва обработване с препарати на крайпътната растителност.

В 10-километровото трасе в област София поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От 9 до 15 август от 6:30 ч. до 16 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от автомагистрала „Струма“ между 10-и и 37-и км на територията на област Перник.

При изпълнение на работите поетапно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в 27-километровата отсечка от 10-и км до п. в. „Долна Диканя“ (37-и км). Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната ленти без ограничения.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.