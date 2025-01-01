Премиерът Росен Желязков и министър Красимир Вълчев участваха в официална церемония по награждаване на зрелостници с почетните награди „Национална диплома“. Събитието се състоя в Националния археологически музей.

"Това да си отличник не е просто етикет. Това да си много пъти или винаги да си отличник не е стигма. Това е едно състезание, но не онова състезание, в което сме свикнали да гледаме или да участваме в надпревара с другите. Това е голямото състезание на човек със самия себе си", каза министър-председателят Росен Желязков.

Премиерът изрази удовлетворение, че все повече млади хора избират да продължат образованието си в български университети. По време на церемонията министър-председателят лично връчи почетните дипломи на шестима ученици, завършили с пълно отличие и с трета матура.

"Днес, в навечерието на първия учебен ден, емоцията е още по-силна, защото сме тук с най-добрите ученици, деца и младежи, които в най-голяма степен оправдават нашия оптимизъм и надежда за бъдещето, че България ще бъде една по-просперираща страна, с едно по-добро и хармонично общество", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Министърът сподели радостта си от факта, че все повече отлични ученици избират да продължат образованието си в България и изрази увереност, че тази тенденция ще продължи и в бъдеще.

Наградата „Национална диплома“ се връчва ежегодно на зрелостници от училища в цяла България, които имат отлични оценки (6.00) по всички предмети, записани в дипломата им за средно образование, както и на държавните зрелостни изпити. Освен това, отличието се присъжда на ученици, които са показали изключителни умения в областите на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Тази награда представлява национално признание за високите постижения на учениците от българските училища, като тази година са връчени награди на близо 145 зрелостници.