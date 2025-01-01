Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България. Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. Това написа лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

„Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България. Съединението прави силата! Съединението е новото начало за българската държава! Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново“, допълни той.

„Честит празник!“, честити Пеевски.