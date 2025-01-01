През последните седмици Европа се сблъска с поредица от инциденти, от прекъсвания на летищата до кибератаки и провокации във въздушното пространство. Макар че липсват преки доказателства за руско участие, повечето експерти смятат, че Москва стои зад „невидимия фронт“ и невидимата агресия, съобщи CNN.

Както отбеляза датската премиерка Мете Фредериксен, „хибридните атаки се превръщат в нова реалност за Европа“. И подобна руска активност набира скорост. През последните седмици хибридната война на Русия срещу страните от НАТО включва:

повече от 20 дрона, за които се твърди, че са насочени към Полша;

12-минутно нарушение на въздушното пространство на Естония;

хакерски атаки срещу летища и инфраструктура в няколко страни;

руски военен кораб с изключени транспондери близо до Дания.

Нито един от тези инциденти не е официално потвърден като виновник. Тази несигурност е част от стратегията: да се всее съмнение и недоверие, карайки гражданите да се чувстват беззащитни.

Европейският отговор

Дания, която активно подкрепя Украйна, укрепва отбраната си: дарява F-16 на Киев, помага с производството на дронове и подготвя нови системи за противоракетна отбрана.

Великобритания и Полша вече са регистрирали случаи на руски саботажни атаки, вариращи от палежи на складове до набиране на престъпници за саботаж. Защитата срещу евтини дронове се оказва изключително скъпа. Например, за да свали дрон Shahed за 30 000 долара, изтребител F-35 може да използва ракета на стойност десетки хиляди евро. Това създава дилема: да харчите милиони месечно за отбрана или да рискувате сигурността.

Рискове за Путин

Според публикацията, хибридните тактики могат да излязат извън контрол: саботьорите са способни да правят фатални грешки, които биха могли да доведат до смъртта на цивилни в страните от НАТО. Това може да предизвика прекомерен или непредсказуем отговор от Запада. „Но засега тези хибридни атаки – независимо дали са умишлени или по съвпадение – налагат на обикновените европейци чувството за цената, която трябва да платят за продължаващата подкрепа на правителствата си за Украйна“, пише публикацията.

В четвъртата година от войната Путин успя да накара Европа да се чувства като фронтова линия без директни бойни действия. Закъсненията на полетите, покачващите се цени и кибератаките са незначителни в сравнение с украинските жертви, но се превръщат в ново изпитание за европейските общества и правителства, обобщи CNN.