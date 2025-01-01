Огромен пожар горя в центъра на София, съобщи първо Dariknews.bg.

Сигнал за инцидента е подаден около 13:00 ч.

Пламъците са тръгнали от жилище в кооперация на ул. "Райко Жинзифов", в непосредствена близост до Медицинска академия.

В апартамента живее възрастна жена, а пожарът е бил причинен от забравен котлон с тиган на печката.

На място веднага пристигнаха два пожарни автомобила, линейка, а полицията отцепи района.

Пожарът вече е загасен, има сериозни материални щети, няма пострадали.