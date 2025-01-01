Омбудсманът Велислава Делчева организира изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман.

До изтичането на крайния срок на 6 август 2025 г. в деловодството на институцията са постъпили три кандидатури – на Мария Филипова, предложение на Българска национална асоциация „Активни потребители“, на Марина Кисьова де Хеус, предложение на Фондация „Екатерина Каравелова“ и на Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.

"Радвам се, че има три много силни кандидатури", заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване на кандидатите за заместник-омбудсман.

Надявам се, че ще има и много силен женски екип в институцията на омбудсмана, изрази очакване Делчева. Тя посочи, че изборът на журито няма да бъде лесен. Сигурна съм, че ще има състезателност и обмяна на идеи, добави омбудсманът.

Изслушването се излъчва на живо на сайта на институцията на омбудсмана и в YouTube. То се провежда по азбучен ред на собствените имена, разясни още Делчева. Резултатът от оценяването ще бъде публикуван утре, а в понеделник омбудсманът има намерение да изпрати на Народното събрание предложението за кандидата с най-висока оценка.

На 25 юли т.г. Народното събрание прие процедурни правила за номиниране и избор на заместник-омбудсман, според които общественият защитник Велислава Делчева трябва да внесе кандидатурата на своя заместник в парламента.

Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г.

През септември предстои омбудсманът да представи одобрения кандидат в ресорната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, след което той трябва да бъде гласуван и в пленарна зала, се припомня в съобщението.

Кои са номинираните за заместник-омбудсман?

Марина Кисьова де Хеус

„В ситуация, в която е стандартното политиканстване между партиите, аз в никакъв случай не бих приела тази позиция“, каза кандидатът за заместник-омбудсман Марина Кисьова де Хеус в отговор на въпрос дали би приела да е служебен премиер, ако й бъде направено такова предложение. Ако България се намира в ситуация на извънредно положение, на катаклизъм, наблизо до нашата граница има военни действия, ако е застрашен животът на много българи, аз бих поела тази отговорност, както вярвам трябва да го направи всеки човек на публична длъжност, заяви тя.

Марина Кисьова де Хеус е предложение на Фондация „Екатерина Каравелова“ за заместник-омбудсман. Публичното изслушване на тримата кандидати за поста бе организирано днес.

По повод възможността да бъде посочена за служебен министър-председател Кисьова де Хеус коментира, че най-вероятно тези, които са изготвяли промените в Конституцията, са си представяли длъжности, заемани от хората с най-висок интегритет. Според нея обаче се виждат последствията от подобна промяна.

Мотивацията ми да бъда днес тук е вярата, че имам мисията да служа на най-уязвимите хора в обществото, обяви Кисьова де Хеус. Институцията на омбудсмана трябва да продължи да е „надежден гарант за правата на гражданите“, счита тя. И добави, че това е важно в момент, в който „доверието в публичните органи е силно разклатено, а усещането за справедливост разколебано“. Моята доказана сила е в мобилизацията на хора и ресурс, подчерта тя.

Визията ми за позицията на заместник-омбудсман се основава на три принципа – прозрачност, достъпност и модернизация, обяви Марина Кисьова де Хеус. Тя добави, че като заместник-омбудсман би продължила активния диалог с гражданския сектор. Създаването на тематични съвети също е в основата на нейната концепция. Децентрализацията и подкрепата за гражданите извън София също е приоритет за кандидата за заместник-омбудсман. Според Кисьова де Хеус има нужда от модернизация за каналите за комуникация на институцията, например по-засилено присъствие в социалните мрежи.

Аз съм тук, защото много харесвам Вашата концепция, обърна се Марина Кисьова де Хеус към омбудсмана Велислава Делчева.

Ще е истинска привилегия да мога да вложа цялата си енергия, дипломатически подход, креативно мислене за създаването на законодателни инициативи, каза също тя. Бих инициирала консултации със заинтересовани страни за промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете така, че той да адресира съвременните предизвикателства като неравното заплащане, възможността за гъвкаво работно време, дискриминацията на пазара на труда към майки на малки деца, обяви Кисьова де Хеус. Тя предлага да има и годишен форум на неправителствените организации.

Бих провела среща във връзка със забавянето на изпълнението на закона за защита от домашното насилие, каза още кандидатът. Тя посочи като свой приоритет детско здравеопазване и детското образование, акцентира и върху темата за промените в климата, борбата с безводието и достъпа до питейна вода.

Марина Кисьова де Хеус е била изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова“. Има бакалавърска степен психология и магистратура по Международни мирни отношения. Била е на доброволческа мисия в Ирландия и е специализирала в международни институции.

Мария Филипова

Чрез институцията на омбудсмана ще отстраним всички неточности, които към момента нарушават правата на хората, заяви кандидатът за зам.-омбудсман Мария Филипова при изслушването си пред комисията.

Тя е номинирана от Асоциация „Активни потребители“. Тя е настоящ председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Филипова мотивира решението да приеме номинацията с натрупания опит в различни институции. Институциите трябва да са близо до хората, те трябва да бъдат чути, разбрани, изтъкна претендентът за заместник-обществен защитник.

За създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която при нарушение на правата им, гражданите да могат да се обаждат, се обяви още Филипова.

Според нея най-голяма е концентрацията на проблеми в сферата на потребителските права. Затова много важни са обществените консултации с граждански организации, за да бъде насочено вниманието там, където има най-много жалби, нарушени права, коментира Филипова. Тя смята за належащо да има Консултативен съвет, в който да участват и синдикалните, и работодателските организации, НАП, КЗК, КЗП.

Като председател на КЗП Филипова изтъкна, че много големи проблеми има в небанковия финансов сектор, където процентът на жалби е доста голям. Като председател на комисията проведох кампания за отстраняване на неравностойните клаузи в договорите, но недобрите практики продължават при бързите кредити, обясни тя. Съвместната ѝ работа по темата с Асоциацията на активните потребители е констатирала допълнително психическо натоварване върху получателите на бързи кредити, психически тормоз, заплахи. Така че в тази посока има доста работа, вярвам, че с новата европейска директива, която трябва да транспонираме, ще успеем в тази посока заедно, коментира Мария Филипова.

Във ВиК сектора също се наблюдавали сериозни проблеми, защото няма равнопоставеност между цена и качество, а на отделни места тази услуга дори липсва, но се тарифира. И при електроснабдяването има множество неразрешени неща, трябва да се наблегне най-вече върху защитата на уязвимите групи, най-вече възрастните хора.

Според председателя на КЗП и кандидат за зам.-омбудсман се вижда, че по отношение на еврото най-слабо информирани и с големи страхове са възрастните, затова от комисията планират и широки информационни кампании. КЗП ще има кампания през зимата, успоредна с тази на първостепенните ръководители на изпълнителната власт. Да се обясни на хората как да отидат до пощата, какво да поиска от съответния служител, да се разяснени, че МВР е ангажирано по темата.

Филипова смята, че е необходимо да има специализирано правосъдие и подкрепа за деца в риск, за деца в конфликт със закона. Необходимо е и по-качествено образование, здравеопазване. Кампании са необходими за вредните продукти за деца.

Правото на институцията на омбудсмана да следи за качеството на актовете на държавната администрация е много ценно, коментира тя по отношение правомощията на обществения защитник. Чрез диалог, взаимно изслушване, смятам, че ще се постигнат много по-добри резултати и степен на защита правата на гражданите, убедена е Мария Филипова. Според нея не бива да бъде подценявано правото на омбудсмана на законодателна инициатива.

Тя изтъкна, че, ако бъде предложена на Народното събрание и избрана за зам.-омбудсман, сътрудничеството с гражданските организации ще е на ежедневна база във формати, в които ще се даде публичност и гласност на обсъжданията.

На въпрос за т.нар. Истанбулска конвенция припомни, че има решение на Конституционния съд, както и, че държавата не я е ратифицирала. В частта за домашното насилие тя отбеляза, че имаме национална стратегия.

Във връзка с равнопоставеността между мъже и жени при заемане на ръководни позиции, коментира, че водещи трябва да са качествата, уменията към момента, а не полът.

На въпрос дали би приела да е служебен премиер, каквато хипотеза има в Конституцията, отговори, че ако се стигне до такова положение, такъв въпрос може да ѝ зададе президентът и съответно тя би отговорила на него. Всички сме наясно, че трябва да се изпълняват задълженията, изтъкна Мария Филипова.

Тя смята също, че е необходимо да се актуализират списъците с телефони на държавни адвокати, те да бъдат на по-достъпни места, за да могат да се възползват от тях задържаните лица. Има такава препоръка, крайно необходимо е да бъде изпълнена, коментира претендентът за зам.-омбудсман.

Правата на възрастните хора – тема, която смятам, че тепърва трябва да застъпваме и пред европейските институции и тук трябва да говорим по тази тема, отговори кандидатът на въпрос във връзка с ангажираността й с проблема.

Мария Филипова има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър по право” от Университета за национално и световно стопанство и притежава опит в областта на защита правата на човека, се казва в справка, приложена към документите на кандидата.

В периода от 2011 г. до 2025 г. е заемала отговорни държавни ръководни длъжности в редица институции - Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, Комисията за финансов надзор и на Комисията за защита на потребителите.

Деница Димитрова

Моите силни страни са интеграцията на хората с увреждания, правата на децата. Ще се застъпя за по-добри помощни средства за хората с увреждания, особено за тези, които използват протези. За това се ангажира кандидатът за заместник-омбудсман Деница Димитрова.

Димитрова е категорична, че не би приела да бъде номинирана за служебен премиер, защото е убедена, че за да работят добре, омбудсманът и заместник-омбудсманът трябва да бъдат политически неангажирани.

Кандидатът смята, че е много важно общественият защитник и заместникът му да са на терен във всеки един район, да имат връзка с хората, да разговарят с тях. За да се преодолее страхът на хората от въвеждането на еврото, също трябва да се работи на терен, особено в по-отдалечените райони, смята Деница Димитрова, като работата трябва да насочена към по-възрастните хора.

Тя е убедена също, че омбудсманът или заместникът му трябва да присъстват на заседанията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и на ВиК дружествата.

В България липсват услуги за възрастните хора, бих се застъпила те да бъдат разширени, да има повече на брой лицензирани домове, посочи още кандидатът за зам.-омбудсман.

Бих подкрепила инициативата на омбудсмана за проверка в интернатите, в местата, където пребивават деца в конфликт със закона. Тя смята, че тези места трябва да бъдат закрити и да се прилагат по-съвременни мерки за работа с тези младежи, каза тя. Деница Димитрова обърна внимание още, че и в момента, въпреки законовите предписания, все още им много държавни сгради, недостъпни за хора в инвалидни колички - дори болници, общини, бюра по труда. Бих инициирала промени, които да предвиждат по-сурови санкции за тези, които не изпълняват закона, както и разговор със съответните организации, като Министерството на финансите, например, за отпускане на средства за адаптиране на тези сгради, посочи Димитрова.

На въпрос за т.нар. Истанбулска конвенция тя припомни, че Конституционният съд у нас я е определил като несъвместима с българската Конституция. За проблемите на ЛГБТ обществото обаче трябва да се говори и да се правят опити за разрешаването им. Мисля, че трябва да се мисли в тази посока, да се говори за това в обществото, не говоря веднага за разрешаване на гей браковете, но трябва да се намери начин за разрешаване на тези проблеми, обясни номинираната за зам.-омбудсман.

Тя обяви, че ще работи и за равен професионален старт за жени и мъже. Жените на мениджърски позиции у нас са малко, а там, където ги има получават с 14% по-ниски възнаградения от мъжете, бих подкрепила всяка инициатива за еднакъв старт, изтъкна Димитрова.

За Съвета за развитие на гражданското общество посочи, че за институцията на омбусмана е изключително важно да има добре работещи НПО и би съдействала с всички средства този съвет да заработи.

По думите на кандидата най-силните оръжия на обществения защитник са, че има право да сезира Конституционния съд за нарушение на човешките права, има начин да въздейства върху законодателство чрез препоръки, идеи. Той може да въздейства и чрез медии, кръгли маси, чрез оповестяване на даден проблем, така че да стигне до обществото. Омбудсманът без обществото, а без неправителствения сектор почти нищо не може да направи, подчерта Деница Димитрова.

В началото тя благодари за номинацията и обясни, че всичко, през което е преминала самата тя, я е мотивирало да приеме кандидатурата. Тя наблегна най-вече на това, че децата в риск, с увреждания, трябва да имат равен старт в живота с останалите деца.

Деница Димитрова е родена през 1978 г. в Шумен. Завършила е Икономическия университет във Варна, специалност „Счетоводство и финансов контрол". Депутат е от НДСВ в 40-ото Народно събрание. Член на УС на KarinDom допреди няколко години, като продължава да помага. Развихме услугата ранна детска интервенция, подчерта при представянето си Димитрова.