Големи пожари избухнаха на редица места у нас.

Сунгурларе

40 души бяха евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци, община Сунгурларе, заради голям пожар в района, съобщиха за БТА от пресцентъра на общината. Огънят, който избухна около 22:00 ч. вчера в село Балабанчево, обхвана гори, земеделски земи и лозови масиви.

БТА / Христо Стефанов

Към момента стихията е овладяна, но все още запазва значителни размери. Няма пострадали хора или изгорели стопанства, но въпреки това от пресцентъра на общината заявиха, че ситуацията остава тежка. Бедствено положение е обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и Балабанчево за неопределено време.

Костинброд

Нов пожар избухна край Костинброд. По искане на кмета на града Трайчо Младенов беше задействана системата BG-Alert, предаде NOVA.

NOVA

Малко по-късно Младенов съобщи, че стихията, която обхвана сухи треви и храсти между селата Градец и Царичина, е овладяна.

Асеновград

Възникнал е пожар над с. Добростан, общ. Асеновград, съобщиха от пресцентъра на Общината. Към момента огънят е обхванал неголяма площ от около два декара от боровата гора в местността Пилешка чука, а по овладяване на пламъците за момента работят четири екипа пожарникари - един от Асеновград и три от Пловдив, каза за БТА главен инспектор Величко Бришимов, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Асеновград.

На мястото са още кметът на общината д-р Христо Грудев, служители от Дирекция "Горско стопанство" и доброволци от селото. Всички сили са насочени към овладяване, локализиране и потушаване на пламъците. Към момента няма опасност за населението.

АМ "Тракия"

Малко преди отбивката за Пазарджик в посока Бургас на АМ „Тракия“ избухна пожар. Инцидентът е станал на 86 км на магистралата, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Стоянов уточни, че огънят вече е далече от магистралата и няма проблем с движението. Въпреки това екипите на пътна полиция са в района, за да се следи обстановката до пълното му загасяване.

Старозагорско

Пламъци обхванаха двора на фабриката за преработка на дървесина в село Дунавци, Старозагорско. Огънят е лумнал в складирани на открито отпадъци от производството. На място незабавно са изпратени два противопожарни екипа от Казанлък, които се борят със стихията.

БГНЕС

В гасенето се е включила и тежка техника – фадрома, с която се разриват горящите отпадъци, за да може огънят да бъде потушен по-бързо и да се предотврати разпространението му. Основната задача на пожарникарите е да опазят производствените сгради и съоръжения на фабриката от пламъците.

Димитровград

Пожар избухна между димитровградските квартали „Вулкан” и „Марино”. Той е тръгнал от стара промишлена сграда, разположена в района на бивш циментов завод. Огънят се е разпространил през треви и храсти, за да стигне на главен път между двата квартала.

Пламъците не застрашават жилищни сгради. Пожарът е локализиран, предаде NOVA.