От 7 декември Даниела Талева няма да е прокурор, разследващ главния прокурор и/или неговите заместници, поради изтичане на мандата ѝ. Това решение взе единодушно със седем гласа "за" днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

След 7 декември Талева ще заема старата си позиция - съдия в Софийския градски съд. На нейното място като “ad hoc” прокурор следва да бъде избран друг съдия на случаен принцип.

Прокурорската колегия на ВСС сменя прокурора, разследващ обвинител номер 1

На 18 октомври 2023 г. ВСС назначи Даниела Талева за разследващ главния прокурор. Решението бе взето с шест глава "за", нямаше против. Съдия Талева от Софийски градски съд е първият магистрат, избран на случаен принцип, който ще разследва главния прокурор. Жребият беше изтеглен измежду 22 съдии, които са одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и Закона за съдебната власт (ЗСВ).