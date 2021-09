Още 220 учители ще преподават в училищата

Четири училища са първите лауреати за България на Европейската награда за иновативно обучение. Наградата е нова европейска инициатива, обявена със съобщение на Европейската комисия за изграждането на Европейско пространство за образование до 2025 г. Целта е да бъдат откроени успешни преподавателски практики в рамките на Програма „Еразъм+“ и да бъде отличена добрата работа на учителите и техните училища, участващи в проекти за европейско сътрудничество.Първото издание на конкурса постави актуална тема - дистанционното и смесеното обучение. Критериите за оценка и подбор на проектите открояват иновативни преподавателски практики, включват активната роля на учениците, сътрудничеството между учителите, въздействието на конкретния проект върху развитието на училищната общност и училищното образование.В категория „Образование и грижи в ранна детска възраст“ бе наградено, с проекта „Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education“. Резултатите от него се прилагат реално в начален етап от образованието при деца с речеви затруднения. По проекта има разработени редица помощни материали с практическа насоченост.В Категория „Начално образование“ лауреат е, с проект „Enhancing student and teacher success through STEM education“. По проекта стартира STEM обучението в училището и се изгражда и STEM кабинет.В категория „Средно образование“ наградата е за, с проект „Да бъдеш учител през 21-ви век. Училището е стартирало и развило облачни технологии, които успешно ползва и в условията на пандемията от COVID-19.В категория „Професионално образование и обучение“ спечели, с проекта „Ела с нас в Робоклас“. След проекта в гимназията се осъществява обучение в ново професионално направление по роботика, в което се включват все повече ученици.Училищата бяха отличени на специална церемония в Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който е Националната агенция за България по Програма „Еразъм+“.