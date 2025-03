Цената на златото за първи път премина бариерата от 3000 долара за тройунция след заплахата на американския президент Доналд Тръмп да обложи с мита вноса на европейски алкохолни напитки, предаде АФП.

Около 12:15 ч. българско време тройунцията злато се повиши с 2,94% до 3000,85 долара. Предишния ден тя вече беше надминала предишния си рекорд, поставен в края на февруари.

„Пазарите мразят несигурността, а вторият мандат на Тръмп в Белия дом послужи за осигуряване на огромна нестабилност по отношение на очакванията за търговията, работните места, инфлацията и правителствените разходи“, смята Джошуа Махони, главен пазарен анализатор в Scope Markets.

BREAKING: Gold prices have officially crossed above $3,000/oz for the first time in history. https://t.co/GwSxfJk63V pic.twitter.com/CELedA9VoP