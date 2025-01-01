Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха ефективни стачни действия. Протестът е организиран от Конфедерация на труда (КТ) „Подкрепа“ и обхваща всички звена на агенцията в страната. Исканията са за увеличение на заплатите. Стачкуващите ще продължат да изпълняват работните си задължения, но с намален обем работа.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е постъпило Уведомление от Закона за уреждане на колективните трудови спорове за безсрочни ефективни стачни действия, които започват на 3 декември 2025 г.

Служителите в центровете за административно обслужване ще бъдат в намален състав, а обслужването на потребители и издаването на административни актове и документи ще се извършва в намален обем поради което е възможно да не бъдат спазени нормативно определените срокове, съобщават от агенцията.

Във връзка със стачните действия от агенцията информират, че кандидатите, които са заявили участие за теоретични или практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС, но не са изпитани в резултат на ефективни стачни действия на председателите на изпитни комисии, ще бъдат прехвърлени за друга седмица, като допълнително ще бъдете информирани за датата и часа чрез учебния център, провел обучението. Кандидатите, подали заявление за допускане до изпит, следва да се обърнат за информация на посочените телефони в раздел „Контакти“ на областния отдел, където ще държат теоретичния и/или практическия изпит.

В ямболската структура на „Автомобилна администрация“ работят осем служители, които покриват цялата област. „Исканията ни са за не по-малко от 50 процента увеличение. Средните брутни заплати при нас са меко казано смешни – варират от 1300 до 1800 лева“, коментира за БТА Цветан Петров, секретар на синдикалната структура в областната автомобилната контролна служба, съобщи кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус.

По думите му сред основните искания е също изравняване на заплатите на служителите в отделните региони, тъй като за една и съща длъжност съществуват огромни разлики. „Нашите искания сме ги депозирали до ръководството. Досега нямаме никакъв отговор, нито пък желание от тяхна страна да се изпълнят исканията на работещите. Стачката е организирана от синдикатите, но е на всички служители в Агенцията“, отбеляза Петров.

Относно намеренията на управляващите за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ той коментира, че не бива да се слагат всички служители под общ знаменател. „Има обявявани случаи на корупция и в други ведомства – и в „Митници“, и в МВР. И никой не е говорил за закриването им. Меко казано е несериозно да кажеш, че ще закриеш една структура, изграждана толкова години“, каза още автомобилният инспектор.

“Има хора, които работят на граждански договори, и отделно други работят по постановление 66, което е само за спомагателни дейности, а те извършват основни дейности. Това е форма на дискриминация, защото те са на минимална заплата”, заяви Александър Цапов, съорганизатор на стачката и председател на НФТИНИ пред NOVA.

“Основната заплата варира от 1500 до 1900 лева. Формурилахме искането за увеличение с 50% на база на това, че на определени структури в държавата им вдигнаха заплатите с толкова. Такива са подобните структури, които извършват контрол в МВР. Новоназначен служител взима с 500 лева повече, а ти трябва да го обучаваш какво и как да работи”, смята Александър Иванов, който е член на Стачния комитет.

Настояват и за назначаване на допълнителни 600 служители.

“Има 2 области в страната, където въобще няма пътен контрол – това са Шумен и Сливен. Няма инспектори. В другите области са по 1 екип от двама човека – в Пазарджик са 2, в Пловдив са 2 екипа за цялата област, в Смолян – 1 екип, в Ямбол също”, допълни Иванов.

Стачката обаче ще е от кабинетите на служителите. Няма да се спира целия работен процес. Служителите се задължават да издават лицензи за автомобилен превоз, сертификати за техническа изправност, карти за квалификация на водача и провеждане на шофьорски изпити.

“Всеки служител взема своето решение колко да бъде намален обемът на работа. Не трябва да бъде по-малък от една услуга за деня. Всеки един служител, който изпълни една услуга, може да заяви, че е в стачка и да преустанови работа”, обясни Кирил Черкезов, председател на КТ “Подкрепа” в Русе.

По думите им формалният повод за стачката е уволняването на служители след поискан подкуп от екипа на Роби Уилямс. Съдът остави в ареста двамата служители.

“Нашето мнение е, че докато не се докаже вината на който и да било, той не може да бъде обвинен в корупция. В момента тече следствие, ние не можем да кажем, че тези хора са виновни”, смята Черкезов.