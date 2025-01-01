Изграждане на два нови пешеходни моста над река Тунджа в рамките на Ямбол се планира в изготвен предварителен проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД). Монтирането на нови 42 броя изкуствени неравности в близост до училища и детски градини е друга препоръка, съдържаща се в документа, публикуван на уебстраницата на Община Ямбол, предава кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева.

В момента на изготвяне на плана т. г. в града са заснети 15 броя напречни изкуствени неравности за ограничаване на скоростта. Предвижда се монтирането на новите да бъде непосредствено преди и след пешеходни пътеки. Поставянето им ще бъде съчетано с насочващи парапети там, където липсват, също и с допълнителна сигнализация.

Планът предвижда премахване на част от съществуващи пешеходни пътеки, които са грешно сигнализирани, намират се в близост до други такива или попадат в зони на кръстовища, които ще бъдат преустроени в кръгово движение.

Едно от предложенията е да се премахне пешеходната пътека на бул. „Димитър Благоев“ при бензиностанция „Шел“, а като алтернатива да се изгради подлез за безопасно пресичане. Кръстовището там е основен подход за автомобили към градския парк.

Двата нови пешеходни моста, планирани за изграждане, ще бъдат и за велосипедно движение. Единият от тях ще свързва жилищните квартали „Граф Игнатиев“ и „Васил Левски“, като за целта ще бъде направено и продължение на ул. „Руен“. Второто съоръжение ще бъде като продължение на ул. „Дружба” и ще осъществява връзка на кв. „Златен рог” със западната индустриална зона.

Сред предложенията в петгодишния план за организация на движението е и обособяване на ново кръстовище на ул. „Преслав” при северния изход на града и връзката с Обходен път „Изток”.

Въвеждане на забраната за преминаване на автобуси по ул. „Преслав“ в участъка от бул. „Димитър Благоев“ до бул. „Крайречен“ е друга мярка, предписана в плана. Причината е, че тази зона има пресичане с двете главни пешеходни улици на Ямбол – „Г. С. Раковски” и „Търговска”. При въвеждането на ограничението, междуградските автобусни линии ще трябва да използват други маршрути за да стигнат до автогарата.

Предварителният проект на Генерален план за организация на движението в Ямбол включва още изграждане на нови осем кръгови кръстовища, припомня БТА. В момента съществуващите са общо девет, като почти всички бяха направени в последните пет години. Увеличаване на максимално допустимата скорост по околовръстните шосета на 60 и 70 км/ч, също е сред заложените промени.

Мнения и препоръки по плана се приемат в едномесечен срок в Центъра за административно обслужване на Община Ямбол или по електронен път на адрес: yambol@yambol.bg. След това документът ще бъден внесен за обсъждане и утвърждаване от Общинския съвет.