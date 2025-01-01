Падналият тази сутрин дъжд блокира почти цяла Варна. Много жители на града не успяха да стигнат до работните си места навреме. Колоните от автомобили и огромните задръствания изнервиха шофьорите, предаде БНТ.

Падналият дъжд стана причина по основните булеварди в града да се образуват огромни локви, които блокираха движението. Образуваха се километрични опашки по основните булеварди.

От Института по метеорология и хидрология във Варна казаха, че падналите 20 литра на квадратен метър не са така необичайни за този сезон, но шахтите в града не успяха да поемат водата.

Задръстване има при почти всеки обилен дъжд в града. От Община Варна съобщиха за три сигнала за сериозни наводнения. Наводнен е бил подлезът на булевардите "Васил Левски" и "Княз Борис Първи".

Наводнен участък от пътя до кръговото кръстовище на спирка "Почивка" е имало. Имало е и част от наводнена улица в квартал "Аспарухово". От Община Варна допълниха, че са предприети мерки за отводняването на участъците.