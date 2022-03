През тази година организаторите на "София филм фест Варна" са подготвили уникална селекция от 18 пълнометражни филма, отличени и номинирани на Берлинале, "Оскар”, Кан, Венеция, Торонто и др., съобщиха от "Артин Вижън Филмс" в крайморския град. Премиерата на най-новият филм на легендата Клер Дени "Двете страни на острието" с великолепните Жулиет Бинош и Венсан Линдон беше в конкурсната програма на Берлинале, а София Филм Фест е първият фестивал в света след Берлин, който ще представи творбата на откриването на 26-ото си издание в София, а веднага след това и на планираното за 18-ти март откриване на културния форум във Варна. "София филм фест Варна" ще продължи до 26 март.



В програмата на 13-тото издание на фестивала във Варна зрителите ще могат да видят новата творба на сръбския режисьор Стефан Арсениевич "Докато мога да вървя" (As Far As I Can Walk), на която бе присъдена голямата награда за най-добър филм "Кристален глобус" в Карлови Вари през 2021 година.



Режисьорът представя съвременен прочит на традиционен средновековен епос, в който африкански мигранти играят в ролите на сръбски национални герои. Разказът е посветен на изконната необходимост всеки човек да открие своето място в света, но е и приказка за любовта.



"Златна мечка" за най-добър филм на Берлинале през 2021 година бе връчена на новата провокативна социална сатира на румънския режисьор Раду Жуде "Каръшко чукане или шантаво порно" (Bad Luck Banging or Loony Porn) и организаторите канят всички пълнолетни фенове на киното да го гледат на 21-ви март от 20:00 ч. Историята проследява несгодите на учителката Еми, която осъзнава, че кариерата и репутацията ѝ са сериозно застрашени, след като в интернет се появява порно видео с нейно участие. Фокусът на сюжета попада върху обществените морализатори и румънското общество, но сатиризирането на повсеместното лицемерие и колективната истерия се простира отвъд националните граници.



Сред вече обявените премиери на фестивала са копродукциите с България "Мрак" на Душан Милич и "Как се научих да летя?" на Радивое Андрич, а в програмата на фестивала ще може да се видят още "Брайтън 4" на Леван Когуашвили, "Интрегалде" на Раду Мунтеан, участвалите в конкурса във Венеция "Комарджията" на Пол Шрейдър, "Спенсър" на Пабло Лараин (номинация за Оскар за женска роля), "Не оставяй следи" на Ян Матушински и много други фестивални изкушения.



Цената на билета за прожекциите е 10 лева, а за студенти, ученици, пенсионери и хора в неравностойно положение - 7 лева. Зрителите могат да се възползват и от намаление при закупуване на 5 и повече билети едновременно при цена на един пропуск от 8 лева.